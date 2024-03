ఐపీఎల్‌ 2024 సీజన్‌ కోసం సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ కొత్త పాటను ఇవాళ (మార్చి 20) విడుదల చేసింది. క్యాచీ ట్యూన్‌ కలిగిన ఈ పాట "సన్‌రైజర్స్‌ మేము బ్రో పక్కా ఇంకో రేంజ్‌ బ్రో.." అంటూ సాగుతుంది. ఈ పాటలో సన్‌రైజర్స్‌ కొత్త కెప్టెన్‌ పాట్‌ కమిన్స్‌, మాజీ కెప్టెన్‌ ఎయిడెన్‌ మార్క్రమ్‌, విధ్వంసకర ఆటగాడు హెన్రిచ్‌ క్లాసెన్‌, కొత్త ఆటగాడు ట్రవిస్‌ హెడ్‌, భారత ఆటగాళ్లు భువనేశ్వర్‌ కుమార్‌, వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌, మయాంక్‌ అగర్వాల్‌, జయదేవ్‌ ఉనద్కత్‌ తదితర ఆటగాళ్లు కొత్త జెర్సీలు ధరించి బీట్‌కు తగ్గట్టుగా చిందేశారు. సన్‌రైజర్స్‌ ఫ్యాన్స్‌లో జోష్‌ నింపుతున్న ఈ పాట ప్రస్తుతం నెట్టింట హల్‌చల్‌ చేస్తుంది.

