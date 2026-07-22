 చరిత్ర సృష్టించేందుకు అడుగు దూరంలో శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ | Shubman Gill On Verge Of Creating History | Sakshi
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చరిత్ర సృష్టించేందుకు అడుగు దూరంలో శుబ్‌మన్‌ గిల్‌

Jul 22 2026 3:02 PM | Updated on Jul 22 2026 3:50 PM

Shubman Gill On Verge Of Creating History

టీమిండియా కెప్టెన్ శుబ్‌మన్ గిల్ వన్డేల్లో వరల్డ్‌నంబర్ వన్ బ్యాటర్‌గా నిలిచేందుకు అడుగు దూరంలో ఉన్నాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి (ICC) ప్రకటించిన తాజా వన్డే బ్యాటర్ల ర్యాంకింగ్స్‌లో అగ్రస్ధానానికి గిల్ మరింత చేరవయ్యాడు. 

ప్రస్తుతం అగ్రస్ధానంలో న్యూజిలాండ్ స్టార్ ఆటగాడు డారిల్ మిచెల్ 802 రేటింగ్ పాయింట్లతో నంబర్ 1 స్థానంలో ఉండగా.. గిల్ (801) కేవలం ఒక్క పాయింట్ తేడాతో రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. తదుపరి ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్ అప్‌డేట్‌లో గిల్ అగ్రస్థానానికి చేరుకుంటే.. వన్డే బ్యాటింగ్ ర్యాంకింగ్స్‌లో అగ్రపీఠాన్ని అదరోహించిన  అత్యంత పిన్న వయస్కుడైన భారత కెప్టెన్‌గా చరిత్ర సృష్టిస్తాడు. 

గతంలో భారత్ తరపున వన్డేల్లో సచిన్ టెండూల్కర్, ఎంఎస్ ధోని, విరాట్ కోహ్లి, రోహిత్ శర్మ వంటి దిగ్గజ క్రికెటర్లు టాప్ ర్యాంక్‌ను సొంతం చేసుకున్నారు. కాగా ఇంగ్లండ్‌తో జరిగిన మూడు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో గిల్ అదరగొట్టాడు. మూడు మ్యాచ్‌లలో 94.00 అద్భుత సగటుతో 188 పరుగులు సాధించి, భారత్ తరపున టాప్ స్కోరర్‌గా నిలిచాడు. ఈ ప్రదర్శ కారణంగానే అతడిని నంబర్-1 ర్యాంక్ రేసులో ఉన్నాడు.

కాగా ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్‌లో భారత బ్యాటర్ల హవా కొనసాగుతోంది. గిల్‌తో పాటు విరాట్ కోహ్లి 767 పాయింట్లతో మూడో స్థానంలో,  మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ 758 పాయింట్లతో నాలుగో స్థానంలో కొనసాగుతున్నారు. ఇటీవల ముగిసిన ఇంగ్లండ్ సిరీస్‌లో రోహిత్‌, కోహ్లి కూడా మెరుగైన ప్రదర్శన చేశారు. ఇక ఇదే సిరీస్‌లో దుమ్ములేపిన ఇంగ్లండ్ వెటరన్ జో రూట్ నాలుగు స్ధానాలు ఎగబాకి ఎనిమిదో ర్యాంక్‌కు చేరుకున్నాడు.

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