అదే మా కొంపముంచింది.. వారికి క్రెడిట్ దక్కాల్సిందే: శ్రేయస్ అయ్యర్

శ్రేయస్ అయ్యర్ సారథ్యంలోని భారత జట్టుకు వెస్టిండీస్ మరో షాకిచ్చింది. ఉప్పల్ వేదికగా జరిగిన నాలుగో టీ20లో టీమిండియాపై 24 పరుగుల తేడాతో విండీస్ ఘన విజయం సాధించింది. దీంతో ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ 2-2తో సమమైంది. ఈ మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన వెస్టిండీస్ ఏకంగా 247 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది.
లక్ష్య ఛేదనలో భారత బ్యాటర్లు పోరాడినప్పటికీ, కీలక సమయంలో వికెట్లు కోల్పోవడంతో ఓటమి తప్పలేదు. కాగా ఈ మ్యాచ్ అనంతరం కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ మాట్లాడుతూ.. బౌలింగ్ వైఫల్యం కారణంగానే ఓడిపోయామని చెప్పుకొచ్చాడు.
బౌలింగే కొంపముంచింది: అయ్యర్
"మా ఓటమికి ప్రధాన కారణం బౌలింగే. ఈ మ్యాచ్లో మా బౌలర్లు నిరాశపరిచారు. సరైన లైన్ అండ్ లెంగ్త్తో బంతులు వేయడంలో విఫలమయ్యారు. అయితే మా బ్యాటర్లు మాత్రం చివరి వరకు పోరాడారు. 250 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదిస్తున్నప్పుడు దూకుడుగా ఆడాల్సి ఉంటుంది, ఆ విషయంలో మా బ్యాటర్లు ఎలాంటి పొరపాటూ చేయలేదు. బౌలింగ్లోనే ప్రణాళికలను సరిగ్గా అమలు చేయలేకపోయాం.. అక్కడే మ్యాచ్ మన చేతుల్లోంచి జారిపోయింది" అని అయ్యర్ తెలిపాడు.
విండీస్ బౌలర్లపై ప్రశంసలు
"ఛేజింగ్లో సంజూ శాంసన్ మాకు మెరుపు ఆరంభాన్ని ఇచ్చాడు. పవర్ ప్లే ముగిసేసరికి మ్యాచ్ మా నియంత్రణలోనే ఉంది. అభిషేక్ శర్మకు పవర్ ప్లేలో ఎక్కువగా స్ట్రైక్ దొరకనప్పటికీ, మేము ఓవర్కు 12 పరుగుల చొప్పున సాధించాం. అయితే విండీస్ బౌలర్లు తమ ప్రణాళికలను చక్కగా అమలు చేశారు.
పిచ్ నుంచి కూడా వారికి మంచి సహకారం లభించింది. విండీస్ కెప్టెన్ అద్భుతంగా ఫీల్డ్ సెట్ చేశాడు, ఫీల్డింగ్లోనూ వారు ఎలాంటి తప్పిదాలు చేయలేదు. కాబట్టి ఆ క్రెడిట్ ఖచ్చితంగా వారికే దక్కుతుంది" అని శ్రేయస్ పేర్కొన్నాడు.
ఉప్పల్లో కొత్తగా తయారు చేసిన పిచ్ గురించి మాట్లాడుతూ.. "మా బౌలర్లు పిచ్ స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకుని దానికి తగినట్లుగా బౌలింగ్ చేయడానికి ప్రయత్నించారు. కానీ విండీస్ బౌలర్లు మాకంటే అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేశారు. ఏదేమైనప్పటికీ, శనివారం బెంగళూరులో జరిగే చివరి మ్యాచ్లో గెలిచి సిరీస్ సొంతం చేసుకుంటామన్న నమ్మకం ఉంది" అని అయ్యర్ ధీమా వ్యక్తం చేశాడు. కాగా సిరీస్ డిసైడర్ ఐదో టీ20 శనివారం బెంగళూరు వేదికగా జరగనుంది.
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