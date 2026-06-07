షాహీన్‌ అఫ్రిదికి ఊహించని షాక్‌

పాకిస్తాన్ స్టార్ ఫాస్ట్ బౌలర్ షాహీన్ అఫ్రిదికి ఊహించని ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డు ప్రకటించిన రెడ్బాల్ శిక్షణ శిబిరంలో అతడికి చోటు దక్కలేదు. దీంతో షాహీన్ టెస్టు భవిష్యత్తుపై సందేహాలు నెలకొన్నాయి.
జూన్ 8 నుంచి జూలై 10 వరకు జరిగే రెడ్బాల్ క్యాంప్కు 22 మంది ఆటగాళ్లను ఎంపిక చేసిన పీసీబీ, షాహీన్ పేరును జాబితాలో చేర్చలేదు. అయితే జూన్ 15 నుంచి సెప్టెంబర్ 18 వరకు కొనసాగే వైట్బాల్ క్యాంప్లో మాత్రం అతడికి స్థానం కల్పించింది.
ఆస్ట్రేలియాపై మెరిసినా..
తాజాగా పాక్ ఆస్ట్రేలియాపై వన్డే సిరీస్ను గెలవడంలో (2-1) షాహీన్ కీలక పాత్ర పోషించాడు. మూడు ఇన్నింగ్స్ల్లో 7 వికెట్లు తీసి, 3.86 ఎకానమీతో ఆకట్టుకున్నాడు.
అలాగే ఇటీవల బంగ్లాదేశ్తో జరిగిన టెస్టు సిరీస్లో కూడా రెండు ఇన్నింగ్స్ల్లో ఐదు వికెట్లు సాధించాడు. అయినప్పటికీ రెడ్బాల్ క్యాంప్ నుంచి అతడిని తప్పించడంపై ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది.
తీవ్ర విమర్శలు
ఇటీవలి కాలంలో పాక్ టెస్ట్ జట్టు ప్రదర్శనలు తీవ్ర విమర్శలకు గురవుతున్నాయి. బంగ్లాదేశ్ చేతిలో వరుసగా రెండోసారి వైట్వాష్కు గురికావడం, నాలుగు వరుస టెస్టుల్లో ఓడిపోవడం జట్టు ఘోర పరిస్థితికి అద్దం పడుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో టెస్టు జట్టులో భారీ మార్పులు చేయాలని పీసీబీ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
రెడ్బాల్ క్యాంప్లో స్టార్ ఆటగాళ్లు
రెడ్ బాల్ క్యాంప్లో షాహీన్కు చోటు దక్కకపోయినా.. బాబర్ ఆజమ్, మొహమ్మద్ రిజ్వాన్, షాన్ మసూద్, సల్మాన్ అఘా, ఇమామ్ ఉల్ హక్, ఆమిర్ జమాల్ వంటి ప్రముఖులకు అవకాశం లభించింది.
ఇదిలా ఉంట, పాక్ తదుపరి టెస్ట్ మ్యాచ్లు జులై ఆఖర్లో ఆడాల్సి ఉంది. జులై 25 నుంచి రెండు మ్యాచ్ల టెస్ట్ సిరీస్ కోసం పాక్ జట్టు విండీస్లో పర్యటించనుంది. ఈ సిరీస్తో పాటు తదుపరి టెస్ట్ షెడ్యూల్ దృష్ట్యా పాక్ రెడ్ బాల్ క్యాంప్ను ఏర్పాటు చేశారు.