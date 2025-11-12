 ప్రతిష్టాత్మక అవార్డు దక్కించుకున్న దక్షిణాఫ్రికా కెప్టెన్‌ | Senuran Muthusamy and Laura Wolvaardt named as ICC Players of the Month for October 2025 | Sakshi
ప్రతిష్టాత్మక అవార్డు దక్కించుకున్న దక్షిణాఫ్రికా కెప్టెన్‌

Nov 12 2025 6:05 PM | Updated on Nov 12 2025 6:18 PM

Senuran Muthusamy and Laura Wolvaardt named as ICC Players of the Month for October 2025

దక్షిణాఫ్రికా మహిళా క్రికెట్‌ జట్టు కెప్టెన్‌ లారా వోల్వార్డ్ట్‌ (Laura Wolvaardt) ప్రతిష్టాత్మక ఐసీసీ అవార్డును దక్కించుకుంది. 2025, అక్టోబర్‌ నెలకు గానూ ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మంత్‌ అవార్డును (ICC Player of the Month) కైవసం చేసుకుంది.

అక్టోబర్‌ నెలలో అత్యుత్తమ ప్రదర్శనలకు గానూ లారాకు ఈ అవార్డు దక్కింది. తాజాగా ముగిసిన వన్డే ప్రపంచకప్‌-2025లో లీడింగ్‌ రన్‌ స్కోరర్‌గా నిలిచిన ఆమె.. అక్టోబర్‌లో 8 మ్యాచ్‌లు ఆడి 470 పరుగులు చేసింది. 

గత నెలలో ఇంగ్లండ్‌తో జరిగిన సెమీఫైనల్లో భారీ సెంచరీ (169) చేసి తన జట్టును ఫైనల్‌కు చేర్చింది. ఈ నెలలో భారత్‌తో జరిగిన ఫైనల్లోనూ సెంచరీ చేసింది. లారా సెంచరీతో మెరిసినా సౌతాఫ్రికా ఫైనల్లో భారత్‌ చేతిలో ఓటమిపాలై, రన్నరప్‌తో సరిపెట్టుకుంది.

ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మంత్‌ అవార్డు గెలుచుకున్న తర్వాత లారా మాట్లాడుతూ.. ఈ అవార్డు రావడం చాలా గర్వంగా ఉంది. ప్రపంచకప్‌ టైటిల్ గెలవలేకపోయినా, మా పోరాటం చరిత్రలో నిలిచిపోతుందని అంది. 

ఈ అవార్డు కోసం భారత స్టార్‌ బ్యాటర్‌, ప్రపంచకప్‌ సెకెండ్‌ లీడింగ్‌ రన్‌ స్కోరర్‌ స్మృతి మంధన, ఆసీస్‌ స్టార్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ ఆష్లే గార్డ్‌నర్‌ పోటీపడినప్పటికీ.. లారానే అదృష్టం వరించింది.

పురుషుల విభాగంలో ముత్తుసామి
అక్టోబర్‌ నెల ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మంత్‌ అవార్డు పురుషుల విభాగంలోనూ సౌతాఫ్రికన్‌నే వరించింది. ఆ జట్టు స్పిన్‌ బౌలింగ్‌ ఆల్‌రౌండర​ సెనురన్‌ ముత్తుసామి (Senuran Muthusamy) ఈ అవార్డుకు ఎంపికయ్యాడు. అక్టోబర్‌లో పాకిస్తాన్‌తో జరిగిన రెండు టెస్ట్‌ల్లో అతను విశేషంగా రాణించాడు. 

తొలి టెస్ట్‌లో 11 వికెట్లు, రెండో టెస్ట్‌లో 89 పరుగులు చేశాడు. ఈ సిరీస్‌ 1-1తో డ్రాగా ముగిసింది. ఈ అవార్డు కోసం ముత్తసామితో పాటు పాకిస్తాన్‌ స్పిన్నర్‌ నౌమన్‌ అలీ, ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ స్పిన్నర్‌ రషీద్‌ ఖాన్‌ పోటీపడ్డారు.

ఐసీసీ వెబ్‌సైట్‌లో రిజిస్టర్ అయిన అభిమానులు, మాజీ అంతర్జాతీయ ఆటగాళ్లు, మీడియా ప్రతినిధుల ఓట్ల ఆధారంగా ఈ అవార్డులు ప్రకటించబడతాయి.

చదవండి: ధృవ్‌ జురెల్‌ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

 

