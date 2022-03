రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ కెప్టెన్‌ సంజూ శాంసన్‌ తన జట్టుకు చెందిన సోషల్‌ మీడియా టీంపై ఆగ్రహం వక్తం చేశాడు. అతని కోపానికి కారణం వారు చేసిన ట్వీట్‌. విషయంలోకి వెళితే.. సంజూ పాత ఫోటోను తీసుకొని దానికి కూలింగ్‌ గ్లాసెస్‌, రాజస్తాన్‌ సంప్రదాయ తలపాగాను చుట్టి.. మీరు ఎలా ఉన్నారో చూసుకోండి అంటూ శాంసన్‌కు షేర్‌ చేశారు. అయితే శాంసన్‌ ఈ ఫోటోపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు.

''మన ఫ్రెండ్స్‌ అయితే ఇలాంటివి చేసినా ఏం అనిపించదు. కానీ ఐపీఎల్‌ లాంటి లీగ్‌లో ఉన్న ఒక జట్టు సోషల్‌ మీడియా టీం ఇలా చేయడం కరెక్ట్‌ కాదు. కాస్త ప్రొఫెషనల్స్‌లా నడుచుకుంటే బాగుంటుంది అని పేర్కొన్నాడు. అంతేకాదు తనపై ట్వీట్‌ పెట్టినందుకు సదరు సోషల్‌ మీడియా టీంపై రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ యాజమాన్యానికి శాంసన్‌ ఫిర్యాదు చేసినట్లు సమాచారం.

Its ok for friends to do all this but teams should be professional..@rajasthanroyals https://t.co/X2iPXl7oQu

— Sanju Samson (@IamSanjuSamson) March 25, 2022