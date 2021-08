లండన్‌: లార్డ్స్‌ టెస్ట్‌లో ఆండర్సన్‌, బుమ్రాల మధ్య జరిగిన ఆసక్తికర ఎపిసోడ్‌పై టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్‌, వివాదాస్పద వ్యాఖ్యాత సంజయ్‌ మంజ్రేకర్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో బుమ్రా పాత్ర నామమాత్రమేనని, అతను చాలా అమాయకుడని, అసలు ఈ వివాదానికి తెరలేపింది టీమిండియా కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లినేనని మంజ్రేకర్‌ ఆరోపించాడు. ఇంగ్లండ్ పేసర్ అండర్సన్‌ను రెచ్చగొట్టాలన్నది కోహ్లి ప్రణాళికలో భాగం అయ్యుండొచ్చని వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ప్రత్యర్థి జట్టులో ప్రధాన ఆటగాడిని కవ్వించాలన్నది కోహ్లి ఉద్దేశం అయ్యుండొచ్చని, అందులో భాగంగానే ఆండర్సన్‌పైకి బుమ్రాను ఉసిగొల్పి ఉంటాడని పేర్కొన్నాడు.

According to few reports, Anderson asked Bumrah to bowl slow during this (watch video) famous 15-minute long over 😂

What we heard via stump mic- Bumrah to Buttler: I wasn't the one who asked to bowl slow. This means we're in for some aggressive cricket.#ENGvsIND pic.twitter.com/8F4TaKDRUK

