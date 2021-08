లండ‌న్: భారత్‌, ఇంగ్లండ్ జట్ల మ‌ధ్య లార్డ్స్‌ వేదికగా జ‌రుగుతున్న రెండో టెస్ట్‌లో భాగంగా టీమిండియా కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లి, ఇంగ్లండ్‌ పేసర్‌ జేమ్స్ ఆండ‌ర్సన్ మ‌ధ్య మాట‌ల యుద్ధం జ‌రిగిన విష‌యం తెలిసిందే. నాలుగోరోజు ఆట‌లో భాగంగా ఆండ‌ర్సన్‌ పలు మార్లు పిచ్‌పై పరిగెత్తడమే కాకుండా కోహ్లిని క‌వ్వించేలా మాట్లాడాడు. దీనికి విరాట్ త‌న‌దైన స్టైల్లో రిప్లై ఇచ్చాడు. "పిచ్‌ నీ సొంతం అనుకున్నావా.. పరిగెత్తడానికి'' అంటూ వార్నింగ్‌ ఇచ్చాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

The Lord’s honours board suggests it’s as close to Jimmy’s backyard as Jimmy’s actual backyard. Love the fire but that language will have him in trouble

— Stuart Broad (@StuartBroad8) August 15, 2021