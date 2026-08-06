 సామ్‌ బిల్లింగ్స్ సిక్స‌ర్ల వ‌ర్షం.. దూసుకెళ్తున్న ట్రెంట్‌ రాకెట్స్‌ | Sam Billings-Sixers-Trent Rockets Beat Birmingham-Hundred Mens-2026 | Sakshi
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Hundred 2026: సామ్‌ బిల్లింగ్స్ సిక్స‌ర్ల వ‌ర్షం.. దూసుకెళ్తున్న ట్రెంట్‌ రాకెట్స్‌

Aug 6 2026 11:28 AM | Updated on Aug 6 2026 12:28 PM

Sam Billings-Sixers-Trent Rockets Beat Birmingham-Hundred Mens-2026

Photo Credit: Hundred Twitter

హండ్రెడ్ మెన్స్ కాంపిటీష‌న్‌-2026లో ట్రెంట్ రాకెట్స్ ఐదో విజ‌యాన్ని అందుకొని టాప్‌గేర్‌లో దూసుకెళ్తోంది. కెప్టెన్‌ సామ్ బిల్లింగ్స్ విధ్వంసానికి తోడు ఓపెన‌ర్లు రాణించ‌డంతో 7 వికెట్ల తేడాతో బ‌ర్మింగ్‌హ‌మ్ ఫోనిక్స్‌పై గెలుపొందింది. 112 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యంతో బ‌రిలోకి దిగిన ట్రెంట్ రాకెట్స్ 83 బంతుల్లోనే 3 వికెట్లు కోల్పోయి 116 ప‌రుగులు చేసింది. 

సామ్ బిలింగ్స్‌ (19 బంతుల్లో 31 నాటౌట్‌, 1 ఫోర్‌, మూడు సిక్స‌ర్లు) అజేయం కెప్టెన్‌ ఇన్నింగ్స్‌తో జట్టును గెలిపించ‌గా, ఓపెన‌ర్లు బెన్ డ‌కెట్ (22), ఫిన్ అలెన్ (28) రాణించారు. బ‌ర్మింగ్‌హ‌మ్ బౌల‌ర్ల‌లో ఉస్మాన్ తారిఖ్ 2 వికెట్లు తీయ‌గా, బెన్‌డార్ఫుసిస్ ఒక వికెట్ ప‌డ‌గొట్టాడు. అంత‌క‌ముందు తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన బర్మింగ్‌హమ్ ఫొనిక్స్ 100 బంతుల్లో 6 వికెట్ల నష్టానికి 111 పరుగులు చేసింది. జో క్లార్క్ (45 బంతుల్లో 62) అర్ధసెంచరీ మినహా మిగతావారు రాణించడంలో విఫలమయ్యారు. లారి ఎవన్స్ (19) పర్వాలేదనిపించాడు.  

ట్రెంట్ బౌలర్లలో లూయిస్ గ్రెగొరి 2 వికెట్లు తీయగా, మొహమ్మద్ ఆమిర్‌, మాట్ హెన్రీ,మిచెల్ సాంట్నర్ తలా ఒక వికెట్ తీశారు. ఆరు మ్యాచ్‌ల్లో ఐదో విజయంతో ట్రెంట్ రాకెట్స్ 20 పాయింట్లతో పట్టికలో తొలి స్థానంలో ఉండగా, బర్మింగ్‌హమ్ ఫొనిక్స్ నాలుగో పరాజయంతో పట్టికలో అట్టడుగున నిలిచింది.

 

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