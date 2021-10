Reaction of Dhoni's Wife and Cute Daughter Jeeva: ఐపీఎల్‌ 2021లో వరస విజయాలతో చెన్నై సూపర్‌కింగ్స్‌ జైత్ర యాత్ర కొనసాగిస్తుంది. ఈ ఏడాది ఐపీఎల్‌లో ప్లే ఆఫ్స్‌ చేరిన మొదటి జట్టుగా నిలిచింది. షార్జాలో గురువారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌పై ఆరు వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఈ సీజన్‌లో ఇప్పటి వరకూ 11 మ్యాచ్‌లాడిన చెన్నై ఏకంగా 9 మ్యాచ్‌ల్లో గెలుపొందింది. ఈ మ్యాచ్‌లో చెన్నై విజయానికి చివరి 3 బంతుల్లో 2 పరుగులు అవసరమవగా.. సిద్ధార్థ్ కౌల్ వేసిన బంతిని ధోనీ తనదైన స్టైల్లో సిక్సర్‌తో ఇన్నింగ్స్‌ను ముగించాడు.

దాంతో.. తనలో అసలైన ఫినిషర్‌ ఇంకా మిగిలే ఉన్నాడంటూ ధోనీపై నెటిజన్లు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మ్యాచ్‌ని స్టేడియంలో కూర్చుని ప్రత్యక్షంగా వీక్షించిన అతడి సతీమణి సాక్షి, కూతురు జీవా రియాక్షన్ సోషల్‌ మీడియోలో వైరల్‌గామారింది. ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో 11 బంతులు ఎదుర్కొన్న ధోని.. ఒక ఫోర్‌, ఒక సిక్సర్‌ సాయంతో 14 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు.

చదవండి: MS Dhoni: చాలు సామీ.. చాలు.. ఫినిషర్‌ ఇంకా బతికే ఉన్నాడు!

.@ChennaiIPL march into the #VIVOIPL Playoffs! 👏 👏

The @msdhoni-led unit beats #SRH & becomes the first team to seal a place in the playoffs. 👌 👌 #VIVOIPL #SRHvCSK

Scorecard 👉 https://t.co/QPrhO4XNVr pic.twitter.com/78dMU8g17b

— IndianPremierLeague (@IPL) September 30, 2021