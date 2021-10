IPL 2021 Winner CSK Video Viral: గత సీజన్‌లో ప్లే ఆఫ్స్‌ రేసు నుంచి నిష్క్రమించిన తొలి జట్టుగా అపఖ్యాతి మూటగట్టుకున్న చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ ఈసారి టైటిల్‌ విజేతగా నిలిచింది. కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌పై 27 పరుగుల తేడాతో జయభేరి మోగించి విజయ దరహాసం చేసింది. నాలుగోసారి ట్రోఫీని గెలుచుకుని సత్తా చాటింది. ధోని సారథ్యంలో తమకు తిరుగులేదని నిరూపిస్తూ తుదిపోరులో ప్రత్యర్థిని మట్టికరిపించింది. దీంతో చెన్నై అభిమానుల ముఖాల్లో చిరునవ్వు విరిసింది. విజయ దశమినాడు విజిల్‌ పొడూ అంటూ ఫ్యాన్స్‌ సందడి చేస్తున్నారు.

ఇక విజయానంతరం ధోని సేన చేసుకున్న సంబరాలకు సంబంధించిన వీడియోను ఐపీఎల్‌ ట్విటర్‌ ఖాతాలో పోస్ట్‌ చేసింది. ప్రస్తుతం ఇది నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. ఈ సీజన్‌ తర్వాత ధోని సీఎస్‌కే కెప్టెన్‌గా కొనసాగుతాడా లేదంటే, ఇతర బాధ్యతలు చేపడతాడా అన్న సందేహాల నేపథ్యంలో అనివార్యమైన ఈ విజయాన్ని అభిమానులు పూర్తిగా ఆస్వాదిస్తున్నారు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరూ ఓ లుక్కేయండి!!

స్కోర్లు: చెన్నై 192/3 (20)

కేకేఆర్‌ 165/9 (20)

Fantastic FOUR! 🏆 🏆 🏆 🏆

The @msdhoni-led @ChennaiIPL beat #KKR by 27 runs in the #VIVOIPL #Final & clinch their 4⃣th IPL title. 👏 👏 #CSKvKKR

A round of applause for @KKRiders, who are the runners-up of the season. 👍 👍

Scorecard 👉 https://t.co/JOEYUSwYSt pic.twitter.com/PQGanwi3H3

— IndianPremierLeague (@IPL) October 15, 2021