IND vs NZ: డారిల్‌ మిచెల్‌ గోల్డెన్‌ డక్‌.. తొలి వికెట్‌ కోల్పోయిన కివీస్‌

డారిల్‌ మిచెల్‌ గోల్డెన్‌ డక్‌.. తొలి వికెట్‌ కోల్పోయిన కివీస్‌

మ్యాచ్‌ ప్రారంభంలోనే న్యూజిలాండ్‌కు షాక్‌ తగిలింది. ఓపెనర్‌ డారిల్‌ మిచెల్‌ భువనేశ్వర్‌ బౌలింగ్‌లో గోల్డెన్‌ డక్‌గా వెనుదిరిగాడు. దీంతో న్యూజిలాండ్‌ తొలి వికెట్‌ కోల్పోయింది. ప్రస్తుతం 1 ఓవర్‌ ముగిసేసరికి వికెట్‌ నష్టానికి 2 పరుగులు చేసింది.

జైపూర్‌: టి20 ప్రపంచకప్‌ 2021 ముగిసిందో లేదో టీమిండియా, న్యూజిలాండ్‌ మధ్య టి20 సిరీస్‌ ఆరంభమైంది. టీమిండియా, న్యూజిలాండ్‌ మధ్య బుధవారం జరుగుతున్న తొలి టి20లో టాస్‌ గెలిచిన టీమిండియా ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకుంది. టి20 ప్రపంచకప్‌లో సూపర్‌ 12 దశలో న్యూజిలాండ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఓటమికి టీమిండియా బదులు తీర్చుకుంటుందా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.

ఇక సీనియర్ల గైర్హాజరీలో టీమిండియాలో చాలా మార్పులు జరగనున్నాయి. ఇక రోహిత్‌ టి20ల్లో పూర్తిస్తాయి కెప్టెన్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టనుండడంతో అతనికి ఈ సిరీస్‌ కీలకంగా మారింది. అటు న్యూజిలాండ్‌లో కూడా రెగ్యులర్‌ కెప్టెన్‌ కేన్‌ విలియమ్సన్‌తో పాటు ట్రెంట్‌ బౌల్ట్‌, కైల్‌ జేమిసన్‌లు దూరంగా ఉండడంతో సౌథీ కెప్టెన్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టనున్నాడు. ఇక ముఖాముఖి పోరులో ఇప్పటివరకు ఇరుజట్లు 15 సార్లు టి20ల్లో తలపడగా.. ఆరు సార్లు టీమిండియా.. 9 సార్లు న్యూజిలాండ్‌ విజయం సాధించింది.

టీమిండియా: రోహిత్ శర్మ(కెప్టెన్‌), కేఎల్ రాహుల్, సూర్యకుమార్ యాదవ్, శ్రేయాస్ అయ్యర్, రిషబ్ పంత్(వికెట్‌ కీపర్‌), వెంకటేష్ అయ్యర్, అక్షర్ పటేల్, రవిచంద్రన్ అశ్విన్, భువనేశ్వర్ కుమార్, దీపక్ చాహర్, మహ్మద్ సిరాజ్

న్యూజిలాండ్: మార్టిన్ గప్టిల్, డారిల్ మిచెల్, మార్క్ చాప్‌మన్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, టిమ్ సీఫెర్ట్(వికెట్‌ కీపర్‌), రచిన్ రవీంద్ర, మిచెల్ సాంట్నర్, టిమ్ సౌతీ(కెప్టెన్‌), టాడ్ ఆస్టిల్, లాకీ ఫెర్గూసన్, ట్రెంట్ బౌల్ట్

Toss Update from Jaipur:@ImRo45 has won the toss & #TeamIndia have elected bowl against New Zealand in the first T20I. @Paytm #INDvNZ

Follow the match ▶️ https://t.co/5lDM57TI6f pic.twitter.com/Xm3p91BgLG