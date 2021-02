మిస్‌ ఇండియా 2020 రన్నరప్‌గా నిలిచిన ఓ ఆటో వాలా కూతురు మాన్యా ఓంప్రకాశ్‌ సింగ్‌. ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని కుషీనగర్‌లో జన్మించిన 19 ఏళ్ల ఈ అమ్మాయి కడుపేదరికాన్ని అనుభవించింది. తిండి, నిద్రలేని ఎన్నో రాత్రులను గడిపింది. చిన్నతనంనుంచే పనిచేస్తూ చదువుకుంది. మాన్యా డిగ్రీ చదవుల కోసం వాళ్లమ్మ నగల్ని కుదువ పెట్టాల్సి వచ్చింది. ఈ కష్టాలన్నీ ఆమెలో కసిని పెంచాయి. పట్టుదలతో శ్రమించి మిస్‌ ఇండియా 2020 రన్నరస్‌గా నిలిచింది. కొన్ని లక్షల మంది తన లాంటి కలలుకనే పేదవారికి స్ఫూర్తిగా నిలిచింది. ( ఇప్పుడేమంటారు: అశ్విన్‌ భార్య )

మాన్యా స్ఫూర్తిదాయక కథ చాలా మందిని ఆకర్షించింది. వారిలో భారత క్రికెట్‌ ఆటగాడు శిఖర్‌ ధావన్‌ కూడా ఒకరు. ఆదివారం ఆయన ట్విటర్‌ వేదికగా దీనిపై స్పందిస్తూ.. ‘‘ మాన్యా సింగ్‌.. కలలు నిజమవుతాయనడానికి నువ్వే ఓ నిదర్శనం! ఇదో స్ఫూర్తిదాయక కథ. మీ లక్ష్యాలపై నమ్మకం ఉంచండి.. వాటిని సాధించటానికి కష్టాలను అధిగమించండి’’ అని పేర్కొన్నారు.

Manya Singh.. what an inspirational story! You’re proof that dreams do come true. Believe in your goals and you will rise above the odds to achieve them! 👏 pic.twitter.com/jYKJGONzMf

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) February 14, 2021