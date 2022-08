ఐర్లాండ్‌ క్రికెట్‌లో ఓ శకం ముగిసింది. దిగ్గజ ఆల్‌రౌండర్‌ కెవిన్‌ ఒబ్రెయిన్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు మంగళవారం రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించాడు. ఐర్లాండ్‌ చారిత్రాత్మక విజయాలు సాధించడంలో కీలకంగా వ్యవహరించిన అతడిని గత ఏడాది కాలంగా సెలక్టర్లు జట్టుకు ఎంపిక చేయలేదు.

దీంతో టీ20 వరల్డ్‌కప్‌-2022 టోర్నీలో ఆడాలని ఉన్నప్పటికీ.. సెలక్టర్ల ఆలోచన వేరే విధంగా ఉండటంతో ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తన రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటనలో వెల్లడించాడు కెవిన్‌.

కాగా 2006 నుంచి 2021 వరకు 16 ఏళ్ల సుదీర్ఘ క్రికెట్‌ కెరీర్‌లో కెవిన్‌ ఒబ్రెయిన్‌ ఎన్నో సంచలన విజయాలు నమోదు చేశాడు. పలు రికార్డులు తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు. అవేమిటో పరిశీలిద్దాం.

అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో ఐరిష్‌ క్రికెటర్‌ కెవిన్‌ ఒబ్రెయిన్‌ సాధించిన విజయాలు:

►ఐసీసీ పురుషుల క్రికెట్‌ వరల్డ్‌కప్‌ ఈవెంట్‌లో అత్యంత వేగవంతమైన సెంచరీ

భారత్‌ వేదికగా సాగిన వన్డే వరల్డ్‌కప్‌-2011 సందర్భంగా కెవిన్‌ ఈ ఫీట్‌ నమోదు చేశాడు. బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఇంగ్లండ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో 50 బంతుల్లో శతకం పూర్తిచేసుకున్నాడు. మొత్తంగా 113(63 బంతులు ఎదుర్కొని 13 ఫోర్లు, ఆరు సిక్సర్ల సాయంతో) పరుగులు సాధించాడు.

కొండంత లక్ష్యం ముందున్న సమయంలో టాపార్డర్‌ నామమాత్రపు స్కోరుకే పరిమితమైన వేళ నేనున్నాంటూ కెవిన్‌ ఆరో స్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చాడు. ఇంగ్లండ్‌ బౌలర్లను ముప్పుతిప్పలు పెట్టి అద్భుత సెంచరీతో మెరిశాడు. దీంతో మేటి జట్టు అయిన ఇంగ్లండ్ విధించిన 328 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించిన ఐర్లాండ్ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.

►మొదటి, ఏకైక బ్యాటర్‌!

అంతర్జాతీయ టెస్టు క్రికెట్‌లో శతకం నమోదు చేసిన మొదటి, ఏకైక ఐర్లాండ్‌ ఆటగాడిగా కెవిన్‌ ఒబ్రెయిన్‌ ఘనత సాధించాడు. డబ్లిన్‌ వేదికగా 2018లో పాకిస్తాన్‌తో మ్యాచ్‌లో అతడు 118 పరుగులు చేశాడు.

