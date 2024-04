గెలుపు జోష్‌లో ఉన్న ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ కెప్టెన్‌ రిషభ్‌ పంత్‌కు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఐపీఎల్‌ నిర్వాహకులు అతడికి రూ. 12 లక్షల జరిమానా విధించారు. చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌తో మ్యాచ్‌లో క్యాపిటల్స్‌ నిర్ణీత సమయంలో ఓవర్ల కోటా పూర్తి చేయనందున ఈ మేరకు భారీగా ఫైన్‌ వేశారు.

కాగా విశాఖపట్నంలో సీఎస్‌కేతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో క్యాపిటల్స్‌ ఘన విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే. టాస్‌ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్‌కు దిగిన పంత్‌ సేన 191 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్లు పృథ్వీ షా(43), డేవిడ్‌ వార్నర్‌(52) మెరుపులకు తోడు పంత్‌ కెప్టెన్‌ ఇన్నింగ్స్‌తో ఆకట్టుకున్నాడు. దాదాపు పదిహేను నెలల విరామం తర్వాత తొలి అర్ధ శతకం(32 బంతుల్లో 51) నమోదు చేశాడు.

అనంతరం లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన చెన్నై జట్టును ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ 171 పరుగులకే పరిమితం చేసింది. తద్వారా 20 పరుగుల తేడాతో గెలుపొంది.. తాజా సీజన్‌లో తొలి విజయం అందుకుంది.

Season’s 1️⃣st Win 🙌@DelhiCapitals get off the mark in #TATAIPL 2024 with a collective team effort in Visakhapatnam 🙌

Scorecard ▶️ https://t.co/8ZttBSkfE8#DCvCSK pic.twitter.com/PB9tLAD13i

— IndianPremierLeague (@IPL) March 31, 2024