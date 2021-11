India A Rich 308-4 On Day 3 In Reply To South Africa A: దక్షిణాఫ్రికా ‘ఎ’తో జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో మూడో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి భారత్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 4 వికెట్లకు 308 పరుగులు చేసింది. అభిమన్యు ఈశ్వరన్‌ (103) సెంచరీ సాధించగా, ప్రియాంక్‌ పాంచల్‌ (96) త్రుటిలో ఆ అవకాశం చేజార్చుకున్నాడు. హైదరాబాద్‌ ఆటగాడు హనుమ విహారి (25) విఫలమయ్యాడు. వర్షం కారణంగా గురువారం 60.1 ఓవర్ల ఆట మాత్రమే సాధ్యమైంది.

చదవండి: Shreyas Gopal: ప్రేయసిని పెళ్లాడిన శ్రేయస్‌.. ఫొటోలు వైరల్‌