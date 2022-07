India Vs West Indies 1st T20- Rohit Sharma Comments: వెస్టిండీస్‌తో టీ20 సిరీస్‌లో టీమిండియా శుభారంభం చేసింది. ట్రినిడాడ్‌ వేదికగా శుక్రవారం జరిగిన మొదటి మ్యాచ్‌లో రోహిత్‌ సేన 68 పరుగులతో ఘన విజయం సాధించింది. తద్వారా ఐదు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో 1-0తో ముందంజలో నిలిచింది. ఇక రోహిత్‌ శర్మ కెప్టెన్సీ ఇన్నింగ్స్‌(44 బంతుల్లో 64 పరుగులు)కు తోడు వెటరన్‌ వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌ దినేశ్‌ కార్తిక్‌ అద్భుతంగా రాణించాడు. 41 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు.

ఈ మేరకు వీరిద్దరు అద్భుతంగా రాణించడంతో టాస్‌ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్‌కు దిగిన భారత జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఆరు వికెట్ల నష్టానికి 190 పరుగులు చేసింది. ఆతిథ్య జట్టుకు భారీ లక్ష్యం విధించింది.

విండీస్‌ బ్యాటర్ల విలవిల..

ఇక భారత బౌలర్ల ధాటికి వెస్టిండీస్‌ బ్యాటింగ్‌ ఆర్డర్‌ కకావికలమైంది. విండీస్‌ ఆటగాళ్లు ఈ మ్యాచ్‌లో చేసిన స్కోర్లు వరుసగా 15, 20, 0, 18, 14, 14, 11,0,19(నాటౌట్‌),5(నాటౌట్‌). దీంతో 122 పరుగులకే నికోలస్‌ పూరన్‌ బృందం కథ ముగిసింది. 68 పరుగుల తేడాతో ఘోర పరాభవాన్ని మూటగట్టుకుంది.

Well played to @BCCI 🇮🇳 on 5 match series opener victory in the @goldmedalindia T20I Cup, powered by Kent Water Purifiers #WIvIND pic.twitter.com/eA7Wzfril1

— Windies Cricket (@windiescricket) July 29, 2022