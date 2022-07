India VS West Indies T20 Series: ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో భారత పర్యటనలో భాగంగా టీమిండియా చేతిలో చిత్తుగా ఓడిపోయింది వెస్టిండీస్‌. వన్డే, టీ20 సిరీస్‌లో 3-0తో వైట్‌వాష్‌కు గురైంది. ఇక సొంతగడ్డపై కూడా వన్డే సిరీస్‌లో ఇదే తరహా పరాభవాన్ని ఎదుర్కొంది విండీస్‌. ధావన్‌ సేన చేతిలో 3-0 తేడాతో క్లీన్‌స్వీప్‌ అయ్యింది.

ఈ క్రమంలో శుక్రవారం(29) నుంచి ఆరంభం కానున్న ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌ను ఘనంగా ఆరంభించి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని భావిస్తోంది. ముఖ్యంగా వన్డే సిరీస్‌లోని మొదటి రెండు మ్యాచ్‌లలో(3 పరుగులు, 2 వికెట్ల తేడాతో) ఆఖరి వరకు పోరాడి ఓడిన తాము.. తప్పులు సరిదిద్దుకుని ముందుకు సాగుతామని విండీస్‌ కెప్టెన్‌ నికోలస్‌ పూరన్‌ ఇప్పటికే స్పష్టం చేశాడు.

గతంలో గెలిచాం కదా అని..

ఈ నేపథ్యంలో మొదటి టీ20 ఆరంభానికి ముందు టీమిండియా కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ‘‘గత మ్యాచ్‌లలోని ఫలితాలతో సంబంధం లేదు. ప్రస్తుతం ముందున్న లక్ష్యం ఏమిటన్న దానిపైనే మా దృష్టి ఉంటుంది. గతంలో ఓ జట్టు మీద మనం గెలిచామంటే అది ఇప్పుడు ఉపయోగపడుతుందనుకోవడం పొరపాటే. పరిస్థితులకు తగ్గట్లుగా ఆడితేనే మెరుగైన ఫలితం పొందుతాం’’ అని పేర్కొన్నాడు.

