లండ‌న్: ఇంగ్లండ్‌తో జ‌రుగుతున్న రెండో టెస్టు రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో టీమిండియా టెయిలెండర్లు మహ‌మ్మద్ ష‌మీ(70 బంతుల్లో 56 నాటౌట్‌; 5 ఫోర్లు, సిక్స్‌), జస్ప్రీత్ బుమ్రా(64 బంతుల్లో 34 నాటౌట్‌; 3 ఫోర్లు) అద్భుత ప్రద‌ర్శన కనబర్చారు. 209 పరుగులకే ఎనిమిది వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో చిక్కుకున్న భారత్‌ను అద్భుత పోరాట పటిమతో ఆదుకున్నారు. వీరిద్దరూ తొమ్మిదో వికెట్‌కు అజేయమైన 89 పరుగులు జోడించి టీమిండియాను పటిష్ట స్థితికి చేర్చారు. ముఖ్యంగా షమీ ఇంగ్లండ్‌ బౌలర్లపై ఎదురుదాడికి దిగి కెరీర్‌లో రెండో హాఫ్‌ సెంచరీని నమోదు చేశాడు. టీమిండియాకు 271 పరుగుల ఆధిక్యం లభించాక.. 298 పరగుల వద్ద కెప్టెన్‌ కోహ్లి ఇన్నింగ్స్‌ను డిక్లేర్‌ చేశాడు.

A rousing reception for Mohammed Shami and Jasprit Bumrah from India's dressing room at Lord's 👏



