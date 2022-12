పాకిస్తాన్‌ క్రికెట్‌ బోర్డుపై కన్నెర్ర చేసిన ఐసీసీ.. 8 నెలల్లో రెండోసారి 

నాసిరకం పిచ్‌ తయారు చేసినందుకు గాను పాకిస్తాన్‌ క్రికెట్‌ బోర్డుపై (పీసీబీ) అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ కౌన్సిల్‌ (ఐసీసీ) కన్నెర్ర చేసింది. పాకిస్తాన్‌-ఇంగ్లండ్‌ జట్ల మధ్య జరిగిన తొలి టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌కు (డిసెంబర్‌ 1 నుంచి 5) వేదిక అయిన రావల్పిండి పిచ్‌ను మందకొడిగా తయారు చేసినందుకు గాను ఐసీసీ.. పీసీబీకి మొట్టికాయలు వేసింది.

ఈ పిచ్‌ను బిలో యావరేజ్‌గా పేర్కొన్న ఐసీసీ.. అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు ఆడే పిచ్‌లా లేదని అక్షింతలు వేసింది. బౌలర్లకు ఏమాత్రం సహకారం అందించిన రావల్పిండి పిచ్‌.. ఐసీసీ ప‍్రమాణాలకు అనుగుణంగా లేదని ఐసీసీ టెక్నికల్‌ కమిటీ సీరియస్‌ అయ్యింది. చర్యల్లో భాగంగా ఓ డీ మెరిట్‌ పాయింట్‌ను రావల్పిండి పిచ్‌కు అలాట్‌ చేసింది. 8 నెలల వ్యవధిలో ఈ పిచ్‌కు డీ మెరిట్‌ పాయింట్‌ రావడం​ ఇది రెండో సారి.

