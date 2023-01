FIH Men’s Hockey World Cup- భువనేశ్వర్‌: ప్రపంచ కప్‌ హకీ టోర్నీలో నెదర్లాండ్స్‌ జట్టు సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ఈ మెగా టోర్నీలో ప్రత్యర్థి జట్టును అత్యధిక గోల్స్‌ తేడాతో ఓడించిన జట్టుగా చరిత్ర సృష్టించింది. ఒడిశా వేదికగా గురవారం నాటి పూల్‌ సి మ్యాచ్‌లో భాగంగా చిలీని 14-0తో చిత్తు చేయడం ద్వారా ఈ ఘనత సాధించింది. తద్వారా ఆస్ట్రేలియా పేరిట ఉన్న రికార్డును డచ్‌ జట్టు బద్దలు కొట్టింది. 2010 వరల్డ్‌కప్‌ ఎడిషన్‌లో ఆస్ట్రేలియా.. సౌతాఫ్రికాను 12-0తో ఓడించింది.

కాగా భువనేశ్వర్‌లోని కళింగ స్టేడియంలో జరిగిన మ్యాచ్‌లో.. నెదర్లాండ్స్‌ ఆటగాళ్లు హ్యాట్రిక్‌ వీరడు జిప్‌ జాన్సెస్‌, డెర్క్‌ డి విల్డర్‌, తిజ్స్‌ వాన్‌ డ్యామ్‌, కెప్టెన్‌ తెర్రీ బ్రింక్‌మన్‌, టెరెన్స్‌ పీటర్స్‌, కొయెన్‌ బీజెన్‌, జస్టెన్‌ బ్లాక్‌, ట్యూన్‌ బీన్స్‌ గోల్స్‌ సాధించారు. ఇక చిలీపై విజయంతో ఈ ఎడిషన్‌లో క్వార్టర్స్‌ చేరిన తొలి జట్టుగా నెదర్లాండ్స్‌ నిలిచింది.

The Netherlands are the first team to be qualified for the quarterfinals of the FIH Odisha Hockey Men's World Cup 2023 in Bhubaneswar-Rourkela. Here are some moments from the game.

🇳🇱NED 14-0 CHI🇨🇱 pic.twitter.com/WISn5Vnhqh

— Hockey India (@TheHockeyIndia) January 19, 2023