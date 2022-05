మూడేళ్ల విరామం త‌ర్వాత టీమిండియాలోకి రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన దినేశ్‌ కార్తీక్‌.. తన పునరాగమనంపై ఆసక్తికర ట్వీట్‌ చేశాడు. మనపై మనకు విశ్వాసం ఉన్నప్పుడే ప్రతిదీ మనమనుకున్నట్లుగా జరుగుతుంది.. కష్టకాలంలో మద్ధతుగా నిలిచిన అభిమానులకు ధన్యవాదాలు, నాపై నమ్మకముంచి మరో అవకాశం ఇచ్చిన సెలెక్టర్లకు కృతజ్ఞతలు.. హార్డ్‌ వర్క్‌ కంటిన్యూ చేస్తానంటూ డీకే తన ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నాడు. ఈ ట్వీట్‌ ప్రస్తుతం సోషల్‌మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో ఉంది.

If you believe yourself, everything will fall into place! ✨

Thank you for all the support and belief...the hard work continues... pic.twitter.com/YlnaH9YHW1

— DK (@DineshKarthik) May 22, 2022