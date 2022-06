ఎన్‌బీఏ(బాస్కెట్‌బాల్‌) మాజీ ప్లేయర్‌ కాలేబ్ స్వానిగన్ 25 ఏళ్ల వయసులో మృత్యు ఒడిలోకి చేరాడు. అతని మరణ విషయాన్ని 'పర్డ్యూ మెన్స్‌ బాస్కెట్‌బాల్' టీం తన ట్విటర్‌లో ప్రకటించింది. ''కాలేబ్‌ స్వానిగన్‌ అకాల మరణం పట్ల చింతిస్తున్నాం. ఆడింది కొద్దిరోజులే అయినా గొప్ప ఎన్‌బీఏ ప్లేయర్‌గా ఎదిగాడు. కాలేబ్‌ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని కోరుకుంటూ అతని కుటుంబసభ్యులకు, మిత్రులకు మా ప్రగాడ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాం.'' అంటూ ట్వీట్‌ చేసింది. అయితే కాలెబ్‌ మరణ వార్తని మాత్రమే వెల్లడించిన 'పర్డ్యూ మెన్స్‌' మృతి వెనుక కారణాలను మాత్రం రివీల్‌ చేయడానికి ఇష్టపడలేదు. అయితే అలెన్‌ కౌంటీ కార్నర్స్‌ అందించిన రిపోర్ట్స్‌ ప్రకారం కాలేబ్‌ స్వానిగన్‌ది సహజ మరణమే అని తెలిసింది.

