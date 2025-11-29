IPL: సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న 'డుప్లెసిస్'

దక్షిణాఫ్రికా స్టార్ ప్లేయర్ డుప్లెసిస్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ఐపీఎల్కు వీడ్కోలు పలుకుతూ సోషల్మీడియాలో ఒక లేఖను పంచుకున్నాడు.. ఇప్పటి వరకు 14 సీజన్లలో అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేసిన డుప్లెసిస్ ఈ ఏడాది వేలంలో పాల్గొనట్లేదని తాజాగా సోషల్మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు. అయితే, పాకిస్థాన్ సూపర్ లీగ్ (పీఎస్ఎల్)లో ఆడతానని తెలిపాడు. డుప్లెసిస్ ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) కెరీర్లో ఇప్పటి వరకు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK), పుణే(RPS),రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB), ఢిల్లీ జట్లకు జట్లకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు.
డుప్లెసిస్ IPL కెరీర్లో 154 మ్యాచుల్లో 4,773 పరుగులు చేశాడు. 2021లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ టైటిల్ గెలవడంలో అతను కీలకపాత్ర పోషించాడు. అయితే, 2022లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) అతన్ని కొనుగోలు చేసింది. ఆపై కెప్టెన్గా నియమించింది. 14 సీజన్ల తర్వాత ఈ ఏడాదిలో జరిగే వేలంలో పాల్గొనడం లేదని తాజాగా ఇలా ప్రకటించాడు. 'ఐపీఎల్ నా ప్రయాణంలో చాలా ముఖ్యమైన భాగం. ప్రపంచ స్థాయిలో పేరు పొందిన ఆటగాళ్లతో భాగమయ్యాను. చాలా గొప్ప ఫ్రాంఛైజీలతో బరిలోకి దిగాను. భారత్లో నాకు మంచి స్నేహితులు ఉన్నారు. ఎన్నో పాఠాలు నేర్చుకున్నాను.
ఒక వ్యక్తిగా నన్ను తీర్చిదిద్దిన జ్ఞాపకాలను ఐపీఎల్ నాకు ఇచ్చింది. నాకు అండగా ఉన్న ప్రతి కోచ్తో పాటు సహాయక సిబ్బంది, అభిమానులకు ధన్యవాదాలు. 14 ఏళ్ల పాటు ఈ అధ్యాయాన్ని తలుచుకుంటుంటే నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. నా హృదయంలో భారత్కు ఎప్పటికీ ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. మనం తప్పకుండా మళ్లీ కలుస్తాం. ఇదీ వీడ్కొలు కాదు. ఈ ఏడాదిలో ఒక కొత్త సవాలును స్వీకరిస్తున్నాను. రాబోయే పాకిస్థాన్ సూపర్ లీగ్ (PSL) సీజన్లో ఆడబోతున్నాను.' అంటూ డుప్లెసిస్ తన సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నాడు.