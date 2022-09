ఆసియా కప్‌ 2022 సూపర్‌-4 దశలో ఇవాళ (సెప్టెంబర్‌ 4) భారత్‌-పాక్‌లు తలపడనున్నాయి. దుబాయ్‌ వేదికగా రాత్రి 7:30 గంటలకు ఈ హైఓల్టేజీ మ్యాచ్‌ ప్రారంభంకానుంది. ఈ కీలక సమరానికి ముందు టీమిండియాకు గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. గత రెండు మ్యాచ్‌ల్లో ధారాళంగా పరుగులు సమర్పించుకున్న యువ పేసర్‌ ఆవేశ్‌ ఖాన్‌ స్వల్ప అస్వస్థతకు గురైనట్లు జట్టు కోచ్‌ ద్రవిడే స్వయంగా ప్రకటించాడు.

ఆవేశ్‌ జ్వరంతో బాధపడుతున్నాడని, ప్రస్తుతం అతను డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలో ఉన్నాడని, అందుకే అతను ప్రాక్టీస్‌ సెషన్‌లో పాల్గొనలేదని మీడియాకు వివరించాడు. అయితే హెడ్‌ కోచ్‌ మాటలను బట్టి చూస్తే పాక్‌తో కీలక సమరంలో ఆవేశ్‌ ఆడటం అనుమానమేనని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. ఆవేశ్‌.. పాక్‌తో మ్యాచ్‌ సమయానికి అందుబాటులోకి రాకపోయినా, తదుపరి మ్యాచ్‌ల సమయానికి పూర్తిగా కోలుకుంటాడని ఈ సందర్భంగా ద్రవిడ్‌ వ్యాఖ్యానించాడు. ఈ వ్యాఖ్యలు ఆవేశ్‌ తుది జట్టులో ఉండడనడానికి పరోక్ష సంకేతంగా భావిస్తున్నారు టీమిండియా అభిమానులు.

Rahul Dravid gives an update on Avesh Khan ahead of India's clash against Pakistan.#INDvPAK #AsiaCup2022 pic.twitter.com/hB1PHLEFfk

— CricTracker (@Cricketracker) September 3, 2022