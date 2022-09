Asia Cup 2022: టీమిండియా వెటరన్‌ ఆఫ్‌ స్పిన్నర్‌ రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌ను ఉద్దేశించి పాకిస్తాన్‌ మాజీ ఆల్‌రౌండర్‌ మహ్మద్‌ హఫీజ్‌ అవాక్కులు చవాక్కులు పేలాడు. 2014 ఆసియా కప్‌ తర్వాత భారత్‌-పాక్‌ మ్యాచ్‌ల్లో అశ్విన్‌ను ఎందుకు తీసుకోవడం లేదనే చర్చలో పాల్గొంటూ వ్యంగ్యమైన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. 2014 ఆసియా కప్‌లో భారత్-పాక్ మ్యాచ్ సందర్బంగా అశ్విన్ వేసిన చివరి ఓవర్లో షాహిద్ అఫ్రిది వరుసగా రెండు సిక్సర్లు బాది పాక్‌ను గెలిపించడమే ఇందుకు కారణమని గొప్పలు పోయాడు.

అఫ్రిది అప్పుడు అలా బాదడం వల్లే అశ్విన్‌ను నేటికీ భారత్‌-పాక్‌ మ్యాచ్‌ల్లో ఆడించడం లేదని పిచ్చి కూతలు కూశాడు. పీటీవీలో జరిగిన చర్చా కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ.. హఫీజ్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించాడు. ఈ వ్యాఖ్యలపై భారత అభిమానులు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడుతున్నారు. ఇలా అనుకుంటూ పోతే భారత బ్యాటర్ల ధాటికి చాలామంది పాక్‌ బౌలర్ల కెరీర్‌లే అర్ధంతరంగా ముగిసిపోయాయని కౌంటర్‌ అటాక్‌ చేస్తున్నారు.

Why Ashwin not playing regularly in recent past #PAKvIND matches. Credit to @SAfridiOfficial Boom Boom master strokes in #AsiaCup2014 pic.twitter.com/0MjjUFJ4ia

— Mohammad Hafeez (@MHafeez22) September 5, 2022