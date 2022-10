T20 World Cup 2022- Team India Preparations Pic Viral: టీ20 ప్రపంచకప్‌-2022 టోర్నీ సన్నాహకాల్లో భాగంగా టీమిండియా ప్రాక్టీసు​ మొదలుపెట్టింది. పెర్త్‌లోని ఐకానిక్‌ స్టేడియం వెస్ట్రన్‌ ఆస్ట్రేలియన్‌ క్రికెట్‌ అసోసియేషన్‌(డబ్ల్యూఏసీఏ) గ్రౌండ్‌ వేదికగా ఐసీసీ మెగా ఈవెంట్‌ సన్నాహకాలు షురూ చేసింది. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ.. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోను భారత క్రికెట్‌ నియంత్రణ మండలి ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేసింది.

హెల్లో.. డబ్ల్యూఏసీఏ..

‘‘హెల్లో.. డబ్ల్యూఏసీఏలోకి స్వాగతం.. టీమిండియా తమ మొదటి ట్రెయినింగ్‌ సెషన్‌కు సిద్ధమైంది’’ అంటూ క్యాప్షన్‌ జతచేసింది. కాగా అక్టోబరు 16 నుంచి ఆస్ట్రేలియా వేదికగా టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ ఈవెంట్‌ ఆరంభం కానున్న విషయం తెలిసిందే.

Hello and welcome to WACA 🏟 #TeamIndia are here for their first training session. pic.twitter.com/U79rpi9u0d

— BCCI (@BCCI) October 7, 2022