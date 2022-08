Achinta Sheuli: కామ‌న్వెల్డ్ గేమ్స్‌ 2022లో భారత వెయిట్‌లిఫ్టర్ల హవా కొనసాగుతుంది. ఈ గేమ్స్‌ భారత్‌ ఇప్పటివరకు సాధించిన పతకాలన్నీ వెయిట్‌ లిఫ్టింగ్‌లో సాధించినవే కావడం విశేషం. ఈ క్రీడలో ఇప్పటికే 5 మెడల్స్‌ సాధించిన భారత్‌.. తాజాగా మరో పతకం ఖాతాలో వేసుకుంది. 73 కేజీల విభాగంలో అచింత షెవులి రికార్డు ప్రదర్శనతో పసిడి సాధించాడు.

Achinta Sheuli bags #TeamIndia's third 🥇 at @birminghamcg22 👏🎆



All three gold medals so far have been won by our weightlifters 🏋‍♂️🏋‍♀️🏋‍♂️#EkIndiaTeamIndia | @WeAreTeamIndia pic.twitter.com/kCJVxFVNYI

— Team India (@WeAreTeamIndia) July 31, 2022