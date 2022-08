Birmingham 2022- Mirabai Chanu: భారత స్టార్‌ వెయిట్‌లిఫ్టర్‌ మీరాబాయి చాను తల్లి టాంబీ దేవి ‘పుత్రికోత్సాహం’తో పొంగిపోయారు. బంధువులతో కలిసి తమ సంప్రదాయ శైలిలో నాట్యం చేస్తూ కూతురి విజయాన్ని ఆస్వాదించారు. కామన్‌వెల్త్‌ గేమ్స్‌-2022లో భాగంగా మీరాబాయి భారత్‌కు తొలి స్వర్ణ పతకం అందించిన సంగతి తెలిసిందే.

వెయిట్‌లిఫ్టింగ్‌ 49 కేజీల విభాగం ఫైనల్‌లో మీరాబాయి స్నాచ్‌లో 88 కేజీలు, క్లీన్‌ అండ్‌ జర్క్‌లో 113 కేజీలు (మొత్తంగా 201 కేజీలు) ఎత్తి.. పసిడి పతకం గెలిచింది. టోక్యో ఒలింపిక్స్‌లో రజతం సాధించిన ఆమె.. ఈ ప్రతిష్టాత్మక క్రీడల్లో స్వర్ణం గెలిచి సత్తా చాటింది.

తద్వారా బర్మింగ్‌హామ్‌లో భారత త్రివర్ణ పతాకాన్ని రెపరెపలాడించి.. జాతికి గర్వకారణంగా నిలిచింది. ఈ క్రమంలో యావత్‌ భారతావనితో పాటు ఆమె కుటుంబ సభ్యులు కూడా సంతోషంలో మునిగిపోయారు. ఇక మీరాబాయి చాను తల్లి టాంబీ దేవి తమ ఇంట్లోనే సంబరాలు జరుపుకొన్నారు.

My mom and other relatives celebrating victory at my home ✌️ pic.twitter.com/sTCIoTDVwM

— Saikhom Mirabai Chanu (@mirabai_chanu) July 31, 2022