దీపక్‌ చహర్‌ ఐపీఎల్‌ 2022 సీజన్‌కు పూర్తిగా దూరమైనట్లు సీఎస్‌కే శుక్రవారం ట్విటర్‌ వేదికగా అధికారిక ప్రకటన చేసింది. ''మిస్‌ యూ దీపక్‌ చహర్‌.. తొందరగా కోలుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం'' అంటూ క్యాప్షన్‌ జత చేసింది. దీపక్‌ చహర్‌ దూరమవ్వడం సీఎస్‌కేకు పెద్ద దెబ్బే అని చెప్పొచ్చు. గత సీజన్‌లో సీఎస్‌కే విజేతగా నిలవడంలో దీపక్‌ చహర్‌ కీలకపాత్ర పోషించాడు.ఈ సీజన్‌లో అతను లేని లోటు స్పష్టంగా కనిపించింది. నాలుగు మ్యాచ్‌ల్లో వరుసగా పరాజయాలు చవిచూసిన జడ్డూ సేన ఆర్‌సీబీతో మ్యాచ్‌లో గెలిచి బోణీ కొట్టింది. ఇక రెండు రోజుల క్రితం దీపక్‌ చహర్‌ వెన్నుముక గాయంతో బాధపడుతున్నట్లు తేలింది.

📢 Official Announcement!

Deepak Chahar will be missing the IPL 2022 due to a back injury.

Send in all the #Yellove for a speedy recovery to namma Cherry!

