BBL 2022-23: టెస్ట్‌ ఆటగాడిగా ముద్రపడ్డ ఆస్ట్రేలియా మాజీ సారధి స్టీవ్‌ స్మిత్‌.. పొట్టి ఫార్మాట్‌లోనూ చెలరేగాడు. బిగ్‌బాష్‌ లీగ్‌ 2022-23 సీజన్‌లో భాగంగా సిడ్నీ సిక్సర్స్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న స్మిత్‌.. ఇవాళ (జనవరి 17) అడిలైడ్‌ స్ట్రయికర్స్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో విధ్వంకర శతకంతో రెచ్చిపోయాడు. కేవలం 56 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్ల సాయంతో 101 పరుగులు చేశాడు.

Steve Smith, what a way to bring up your maiden #BBL ton! 💥 #BBL12 | @BKTtires | #GoldenMoment pic.twitter.com/iFOesNfeIJ

ఈ ఇన్నింగ్స్‌లో ఆది నుంచి దూకుడుగా ఆడిన స్మిత్‌ పూనకం వచ్చినట్లు ఊగిపోయి, తన శైలికి భిన్నంగా ఎడాపెడా బౌండరీలు, సిక్సర్లు బాదాడు. స్మిత్‌కు ఇది బీబీఎల్‌లో మొదటి శతకం కాగా, బీబీఎల్‌ చరిత్రలో సిడ్నీ సిక్సర్స్‌కు కూడా ఇదే తొలి సెంచరీ కావడం విశేషం. ఓవరాల్‌గా బీబీఎల్‌లో ఇది 35వ సెంచరీ కాగా.. ఈ సెంచరీతో బీబీఎల్‌లో పాల్గొనే అన్ని జట్లు సెంచరీలు నమోదు చేసినట్లైంది. ఐపీఎల్‌లోనూ తన పేరిట సెంచరీ నమోదు చేసుకున్న స్మిత్‌.. స్వదేశంలో జరుగుతున్న బీబీఎల్‌లో ఈ ఫీట్‌ అందుకునేందుకు 12 ఏళ్లు పట్టింది.

Steve Smith hits the 35th men's BBL hundred, but the first ever hundred for Sydney Sixers. Now all teams have at least one individual century in the league.#BBL12

