బిగ్‌బాష్‌ లీగ్‌ 2022-23 సీజన్‌లో ఫైనల్‌ బెర్తులు ఖరారయ్యాయి. ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 2) జరిగిన ఛాలెంజర్‌ గేమ్‌లో బ్రిస్బేన్‌ హీట్‌.. సిడ్నీ సిక్సర్స్‌ను 4 వికెట్ల తేడాతో ఓడించి, తుది సమరంలో పెర్త్‌ క్కార్చర్స్‌తో ఢీకి సిద్ధమైంది. లోకల్‌ (ఆసీస్‌) స్టార్‌ ఆటగాళ్లంతా ఇండియా టూర్‌ (4 మ్యాచ్‌ల టెస్ట్‌ సిరీస్‌)కు వెళ్లడంతో చప్పగా సాగిన ఇవాల్టి మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన సిక్సర్స్‌.. కున్నెమన్‌ (3/17), స్పెన్సర్‌ జాన్సన్‌ (3/28), మైఖేల్‌ నెసర్‌ (2/28), మెక్‌ స్వీనీ (1/21) ధాటికి నిర్ణీత ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి కేవలం 116 పరుగులు మాత్రమే చేసింది.

