సాధారణంగా ఓ బంతికి 7 పరుగులు (నోబాల్‌+సిక్స్‌), మహా అయితే 13 పరుగులు (నోబాల్‌+సిక్స్‌+సిక్స్‌) రావడం మనం అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం. అయితే ప్రస్తుతం జరుగుతున్న బిగ్‌బాష్‌ లీగ్‌లో ఓ బంతికి ఏకంగా 16 పరుగులు వచ్చాయి. దీంతో ఇదెలా సాధ్యపడిందని క్రికెట్‌ ఫ్యాన్స్‌ ఆరా తీయడం మొదలుపెట్టారు.

వివరాల్లోకి వెళితే.. బిగ్‌బాష్‌ లీగ్‌ 2022-23 సీజన్‌లో భాగంగా సిడ్నీ సిక్సర్స్‌తో ఇవాళ (జనవరి 23) జరిగిన మ్యాచ్‌లో హోబర్ట్‌ హరికేన్స్‌ బౌలర్‌ జోయల్‌ పారిస్‌ ఓ బంతికి 16 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. సిక్సర్స్‌ బ్యాటింగ్‌ సమయంలో ఇన్నింగ్స్‌ 2వ ఓవర్‌ వేసిన పారిస్‌.. తొలి రెండు బంతులను డాట్‌ బాల్స్‌ వేశాడు. ఆ తర్వాత బంతిని స్టీవ్‌ స్మిత్‌ భారీ సిక్సర్‌గా మలిచాడు. ఈ బంతిని అంపైర్‌ నోబాల్‌గా ప్రకటించాడు.

15 runs off one legal delivery! 😵‍💫

Steve Smith's cashing in once again in Hobart 🙌#BucketBall #BBL12 pic.twitter.com/G3YiCbTjX7

— KFC Big Bash League (@BBL) January 23, 2023