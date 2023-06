యాషెస్‌ సిరీస్‌ 2023 తొలి టెస్ట్‌లో ఇంగ్లండ్‌ కెప్టెన్‌ బెన్‌ స్టోక్స్‌ తన కెప్టెన్సీ నైపుణ్యాన్నంతా బయటపెట్డాడు. ఆస్ట్రేలియా తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో పదేపదే బౌలర్లను మార్చి ఒకింత సక్సెస్‌ సాధించిన స్టోక్స్‌.. ఫీల్డింగ్‌ మొహరింపు విషయంలో తన వైవిధ్యాన్నంతా రంగరించి ఆసీస్ బ్యాటర్లను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేశాడు. తొలుత స్టీవ్‌ స్మిత్‌ను ఔట్‌ చేసేందుకు నాలుగు స్లిప్‌లు, రెండు లెగ్‌ స్లిప్‌లు మొహరించిన స్టోక్స్‌.. ఆట మూడో రోజు (ఇవాళ, జూన్‌ 18) ఉస్మాన్‌ ఖ్వాజాపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు క్వార్టర్‌ సర్కిల్‌లో ఆరుగురు ఫీల్డర్లను మొహరించాడు. స్టోక్స్‌ ఫీల్డ్‌ సెట్టింగ్‌ వల్ల ఒత్తిడికి లోనైన ఖ్వాజా.. వారిపై నుంచి భారీ షాట్‌ అడేందుకు ప్రయత్నించి రాబిన్సన్‌ బౌలింగ్‌లో క్లీన్‌ బౌల్డయ్యాడు. ఇలా వైవిధ్యభరితమైన ఫీల్డ్‌ సెటింగ్‌ ద్వారా.. ఆసీస్‌ ప్రధాన బ్యాటర్లపై ఒత్తిడి తెచ్చి ఔటయ్యేలా చేశాడు స్టోక్స్‌.

SIX catchers in and the plan works 👏



Khawaja gone for 141.



COME ON ENGLAND! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #EnglandCricket | #Ashes pic.twitter.com/6MLJcQxzCX

— England Cricket (@englandcricket) June 18, 2023