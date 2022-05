ఇంగ్లండ్‌ కౌంటీల్లో వరుసగా నాలుగు మ్యాచ్‌ల్లో నాలుగు సెంచరీలు బాది కెరీర్‌ అత్యుత్తమ ఫామ్‌లో కొనసాగుతున్న టీమిండియా నయా వాల్‌ చతేశ్వర్‌ పుజారాపై భారత మాజీ ఆటగాడు మహ్మద్‌ కైఫ్‌ ఆసక్తికర ట్వీట్‌ చేశాడు. టీమిండియాలో చోటు కోల్పోయిన గొప్ప ఆటగాళ్లెప్పుడూ పుజారాలా బ్యాట్‌తోనే సమాధానం చెబుతారని.. సెంచరీలు, డబుల్‌ సెంచరీలతోనే వారు సెలెక్టర్లకు సవాలు విసురుతారని అన్నాడు. ఓ పక్క ఐపీఎల్‌ హంగామా నడుస్తున్నా, పుజారా నేనున్నానని సెలెక్టర్లకు గుర్తు చేశాడని పేర్కొన్నాడు.

What do great players do when out of India team? Knock the selectors' doors with 100s and 200s like Pujara. Away from IPL glamour, a simple 'forget me not' message. @cheteshwar1

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) May 8, 2022