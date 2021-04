వైరల్‌ వీడియో: నేటి ధోని, నాటి ధోనితో ఏమన్నాడంటే..

ముంబై: టీమిండియా రెండోసారి వన్డే ప్రపంచకప్‌ గెలిచి ప‌దేళ్లు పూర్తయిన సంద‌ర్భంగా గ‌ల్ఫ్ ఆయిల్ ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోను రిలీజ్ చేసింది. ఇందులో 2005 నాటి ధోని, ప్రస్తుత ధోనిల మ‌ధ్య జ‌రిగే ఆసక్తికర సంభాషణ ప్రస్తుతం నెట్టింట హల్‌చల్‌ చేస్తోంది. ఈ వీడియోలో జట్టులోకి వ‌చ్చిన కొత్తలో అమాయ‌కంగా క‌నిపించే నాటి ధోనికి.. రెండు ద‌శాబ్దాల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన నేటి ధోని త‌న అనుభ‌వాన్ని వివరిస్తుంటాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియా వ్యాప్తంగా షికార్లు కొడుతుంది. గ‌ల్ఫ్ ఆయిల్ సంస్థ శుక్రవార‌ం ఈ వీడియోను యూట్యూబ్‌లో పోస్ట్ చేసింది.

