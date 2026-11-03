 గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌ ఏర్పాట్ల పరిశీలన | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌ ఏర్పాట్ల పరిశీలన

Nov 3 2026 8:19 AM | Updated on Nov 3 2026 8:19 AM

కందుకూరు: ఫ్యూచర్‌సిటీ పరిధిలో నిర్మిస్తున్న స్కిల్‌ యూనివర్సిటీలో త్వరలో ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించ తలపెట్టిన గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌ ఏర్పాట్లను సోమవారం కార్మిక, గనుల శాఖ మంత్రి వివేక్‌ వెంకటస్వామి క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. సమ్మిట్‌ ఏర్పాట్ల పురోగతిపై సంబంధిత అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో జరగనున్న గ్లోబల్‌ సదస్సును విజయవంతం చేసేలా సమగ్ర కార్యాచరణతో ముందుకు సాగాలన్నారు. ఎక్కడా ఎలాంటి లోటుపాట్లకు తావులేకుండా నిర్ణీత గడువులోగా పనులన్నీ పూర్తి చేయాలని సూచించారు. దేశ, విదేశాల నుంచి వచ్చే ప్రముఖు లు, ప్రతినిధులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అన్ని విభాగాలు సమన్వయంతో పకడ్బందీగా ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

పొరపాట్లకు తావులేకుండా పూర్తి చేయాలని మంత్రి వివేక్‌ వెంకటస్వామి ఆదేశం

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ లో గ్రాండ్ గా ‘సీన్‌’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

ఒంగోలు తీరం వద్ద 'మురసు' తుపాను అల్లకల్లోలం (ఫోటోలు)
photo 3

క్యూట్‌ స్మైల్‌తో కట్టిపడేస్తున్న మీనాక్షి చౌదరి (ఫోటోలు)
photo 4

మిస్టరీ థ్రిల్లర్ ‘అ' మూవీ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

'సీన్' కోసం నజ్రియా బిజీ బిజీగా (ఫొటోలు)

Video

View all
'Murasu' Cyclone Effect On Coastal AP and Rayalaseema Region 1
Video_icon

కోస్తా తీరంలో అలజడి 5 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్
AP Municipal Election Results 2
Video_icon

నేడే ఏపీ మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలు
SV Satish Reddy Reveals Shocking Facts On Btech Ravi 3
Video_icon

లెవ్ లో వీడియో సతీష్ రెడ్డి షాకింగ్ నిజాలు.. బీటెక్ రవికి జగన్ అంటే ఎంత భయమంటే
Koya Praveen Posted in Visakhapatnam TDP Ticket in Rajahmundry 4
Video_icon

కోయ ప్రవీణ్ కు విశాఖలో పోస్టింగ్.. రాజమండ్రిలో టీడీపీ టిక్కెట్
Big Shock to Chandrababu TDP Families Join YSRCP 5
Video_icon

ఉరవకొండలో బాబుకు బిగ్ షాక్ YSRCP లో చేరిన TDP కుటుంబాలు
Advertisement
 