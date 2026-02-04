 అంబటిని హత్య చేసేందుకు ప్రయత్నించారు: వైఎస్‌ జగన్‌ | Ys Jagan Warning To Chandrababu Government | Sakshi
అంబటిని హత్య చేసేందుకు ప్రయత్నించారు: వైఎస్‌ జగన్‌

Feb 4 2026 5:30 PM | Updated on Feb 4 2026 5:55 PM

Ys Jagan Warning To Chandrababu Government

సాక్షి, గుంటూరు: రాష్ట్రంలో జంగిల్‌ రాజ్‌ నడుస్తోందని వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి మండిపడ్డారు. చంద్రబాబు ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేశాడని.. రాష్ట్రంలో భయానక వాతావరణాన్ని సృష్టించారంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అంబటి రాంబాబు, జోగి రమేష్‌, విడదల రజిని, బొల్లా బ్రహ్మనాయుడుపై దాడులు అత్యంత హేయం.. వీళ్లందరూ చేసిన తప్పేంటి?’’ అంటూ వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రశ్నించారు.

‘‘కుట్రపూరితంగా నెయ్యిలో జంతువుల కొవ్వు కలిసిందని.. చంద్రబాబు అండ్‌ కో దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు. తిరుమల ప్రతిష్టతను చంద్రబాబు దెబ్బతీస్తున్నారు. ఉద్దేశపూర్వకంగా చంద్రబాబు దుష్ప్రచారంచేస్తున్నారు. దేవుడంటే చంద్రబాబుకు భక్తి, భయం లేదు. కేంద్రానికి సంబంధించిన ఎన్‌డీడీబీ, ఎన్‌డీఆర్‌ ల్యాబ్‌లే. నెయ్యిలో ఎలాంటి ​​‍ కల్తీ జరగలేదని రిపోర్టులు ఇచ్చాయి. సీబీఐ ఆధ్వర్యంలో ఈ శాంపిల్స్‌ అన్నీ టెస్ట్‌లు జరిగాయి’’ అని వైఎస్‌ జగన్‌ వివరించారు.

‘‘ఎలాంటి  కల్తీ జరగలేదని సీబీఐ రిపోర్టు స్పష్టం చేసింది. చంద్రబాబు, పవన్‌, లోకేష్‌ చేసిన తప్పులకు లెంపలేసుకోవాలి. సీబీఐ స్పష్టం చేసినా మళ్లీ గోబెల్స్‌ ప్రచారానికి దిగారు. కుల, మతాలను రెచ్చగొట్టేలా దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు. మళ్లీ మళ్లీ అబద్ధాలు చెప్తూనే ఫ్లైక్సీలు పెడుతున్నారు. చంద్రబాబును ప్రశ్నిస్తే దాడులకు తెగబడుతున్నారు. గుడికెళ్లి వస్తున్న అంబటిని గూండాలు అడ్డగించారు. పోలీసులు సమక్షంలోనే కర్రలు, రాడ్లతో అంబటిని అడ్డగించారు. అంబటిని బూతులు తిడుతూ కారుపై దాడి చేశారు’’  అని వైఎస్‌ జగన్‌ మండిపడ్డారు.

YS జగన్ సంచలన ప్రెస్ మీట్

 

 

 

 

 

