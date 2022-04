పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ పన్నుల పేరుతో ప్రతిపక్ష పాలిత రాష్ట్రాలపై ప్రధాని మోదీ దాడి చేసిన విషయం తెలిసిందే. పెట్రోల్‌ ధరల పెంపుపై మోదీ చేసిన వ్యాఖ్యలు దేశ రాజకీయాల్లో దూమారం రేపుతున్నాయి. బీజేపీయేతర రాష్ట్రాల్లోని ప్రభుత్వాలు పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ ధరలపై ట్యాక్స్‌ తగ్గించాలంటూ కోరిన మోదీ వ్యాఖ్యలపై ప్రతిపక్షాలు కౌంటర్‌ దాడికి దిగాయి. మోదీ వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చుకునేందుకు అబద్ధాలు చెబుతున్నారని, బీజేపీయేతర రాష్ట్రాల పట్ల సవతి తల్లిలా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వంపై వస్తున్న విమర్శలను కప్పిపుచ్చుకనేందుకు మోదీ ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపించాయి.

దేశంలో పెరుగుతున్న చమురు ధరలపై తొలిసారి స్పందించిన ప్రధాని మోదీ.. రాష్ట్రాలు పన్నులు తగ్గించాలని కోరారు. కర్ణాటక, గుజరాత్‌ వంటి రాష్ట్రాల్లో ఇంధనంపై వాల్యూ యాడెడ్‌ ట్యాక్స్‌ను తగ్గించారని అన్నారు. రాష్ట్ర ఖజానాపై భారం పడినా ఆలోచించకుండా ప్రజలకు ప్రయోజనాలు అందిచడమే మొదటి ప్రాధాన్యతగా భావించాయని పేర్కొన్నారు. అదే తమిళనాడు, పశ్చిమ బెంగాల్‌, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, కేరళ, జార్ఖండ్‌ వంటి రాష్ట్రాలు ఇంధనంపై పన్ను తగ్గించలేదని, ఇప్పుడు తగ్గించాలని మోదీ కోరారు. కేంద్రం, రాష్ట్రాల మధ్య సమన్వయాన్ని పెంచడం అత్యవసరమన్నారు. అలాగే సహకార సమాఖ్య విలువలను నెలబెట్టాలని రాష్ట్రాలను కోరారు.

చదవండి👉ముందు మీ రాష్ట్రాల్లో తగ్గించమనండి

అయితే మోదీ వ్యాఖలపై ప్రతిపక్ష రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఘాటుగా స్పందించాయి. మోదీ వ్యాఖ్యలను తిప్పికొడుతూ విమర్శలు గుప్పించాయి. అందులో..



తెలంగాణ

కేంద్ర ప్రభుత్వం వల్లే ఇంధన ధరలు పెరిగిపోయాయని తెలంగాణ ఐటీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ట్విట్టర్‌లో ఆరోపించారు. ట్యాక్స్‌ను తగ్గించడం కాదు.. తాము ఇప్పటి వరకు ఒక్కసారి కూడా ఇంధనపంఐ ట్యాక్స్‌ను పెంచలేదని స్పష్టం చేశారు.కేంద్ర ప్రభుత్వం విధించిన సెస్‌ వల్ల తమకు సరైన వాటాలో 41 శాతం రావడం లేదన్నారు. సెస్ రూపంలో కేంద్రం.. రాష్ట్రం నుంచి 11.4 శాతం దోచుకుంటుందని, 2023 ఆర్థిక సంవత్సరానికి తెలంగాణకు 29.6 శాతం మాత్రమే లభిస్తోందన్నారు. దయచేసి సెస్‌ని రద్దు చేయాలని తద్వారా భారతదేశం అంతటా పెట్రోల్‌ను రూ.70కి మరియు డీజిల్‌ను రూ.60కి ఇవ్వగలమని అన్నారు. అప్పుడే ఒక దేశం - ఒకే ధర అవుతుందన్నారు.

చదవండి👉 గంగానదిని ప్రక్షాళన చేస్తామన్నారు.. కరోనా టైంలో శవాలు తేల్చారు: కేటీఆర్‌

Fuel prices have shot up because of NPA Central govt

Name-calling states for not reducing VAT even though we never increased it; is this the co-operative federalism you're talking about @narendramodi ji?#Telangana hasn't increased VAT on fuel since 2014 & rounded off only once

— KTR (@KTRTRS) April 27, 2022