 దిగజారుడు రాజకీయాలకు ఇదే నిదర్శనం.. కేటీఆర్‌ ట్వీట్‌ | KTR Tweet On Congress MP Mallu Ravi Attack On BRS Leader Vijayudu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

దిగజారుడు రాజకీయాలకు ఇదే నిదర్శనం.. కేటీఆర్‌ ట్వీట్‌

Jan 21 2026 10:46 AM | Updated on Jan 21 2026 11:06 AM

KTR Tweet On Congress MP Mallu Ravi Attack On BRS Leader Vijayudu

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: అలంపూర్ ఎమ్మెల్యే బీఆర్‌ఎస్ నాయకుడు విజయుడిపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ మల్లు రవి దుర్భాషలాడుతూ చేయి చేసుకోవడం ప్రజాస్వామ్యంపై జరిగిన బహిరంగ దాడిగా మాజీ మంత్రి, బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ అభివర్ణించారు. ‘‘ప్రతిపక్షాన్ని భయపెట్టేందుకు, గొంతు నొక్కేందుకు కాంగ్రెస్ నేతలు దిగజారిన రాజకీయానికి ఇది నిదర్శనం అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు.

‘‘ప్రజలతో ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేను అవమానిస్తూ, శారీరక దాడికి దిగడం కాంగ్రెస్ సంస్కృతి ఎంత దిగజారిందో అర్థమవుతోంది. చట్టం, రాజ్యాంగం, ప్రజాస్వామ్య విలువలపై కాంగ్రెస్‌కు గౌరవం లేదని ఈ ఘటన మరోమారు స్పష్టం చేస్తోంది. బీఆర్‌ఎస్ పార్టీ ఈ దాడిని తీవ్రంగా ఖండిస్తోంది. ఎంపీ మల్లు రవి తక్షణమే క్షమాపణ చెప్పాలి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నైతిక బాధ్యత వహించి చర్యలు తీసుకోవాలి. ప్రతిపక్షాన్ని బెదిరింపులతో కాదు, ప్రజల తీర్పుతోనే ఎదుర్కోవాలి. బీఆర్‌ఎస్ నాయకులపై దాడులు చేస్తే చూస్తూ ఉరుకోము. ప్రజాస్వామ్య పద్ధతుల్లో గట్టిగా ఎదుర్కొంటాం’’ అని కేటీఆర్‌ హెచ్చరించారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హీరో సుశాంత్ సింగ్ రాజ్‌పుత్ జయంతి (ఫొటోలు)
photo 2

ట్రెండింగ్‌లో హీరోయిన్ అసిన్ (ఫొటోలు)
photo 3

గ్లామరస్ అను ఇమ్మాన్యుయేల్.. ఇప్పుడు ఏం చేస్తోంది? (ఫొటోలు)
photo 4

నిర్మాత రమేష్ తౌరానీ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్...మెరిసిన తారలు (ఫొటోలు)
photo 5

సీతాకల్యాణం చేసిన 'బిగ్‌బాస్' ప్రియాంక సింగ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Heavy Army Vehicle Accident In Tirumalagiri Hyderabad 1
Video_icon

ఆర్మీ వాహనం బీభత్సం.. చక్రాల కింద విద్యార్థి నుజ్జు నుజ్జు
Next Week Prabhas Salaar 2 Teaser Will Release 2
Video_icon

ఆరోజే సలార్ 2 టీజర్.. సోషల్ మీడియా ఎరుపెక్కాలా..
Visakha Women Leaders Protest Against Chandrababu Govt 3
Video_icon

చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై విశాఖలో మహిళలు నిరసన
Analyst Purushotham Reddy About Lokesh Davos Tour 4
Video_icon

టీమ్ 11 తో జగన్ గేమ్.. లోకేష్ లో భయం స్టార్ట్
Three Buses Accident Near Diwan Cheruvu In Rajahmundry 5
Video_icon

గేదెను తప్పించబోయి.. మూడు బస్సులు ఢీ
Advertisement
 