హౌతీల దాడిలో హైదరాబాదీ మృతి.. ఐసీయూలో ముగ్గురు భారతీయులు!

రియాద్ ఎయిర్పోర్టుపై హౌతీ మిలిటెంట్ల వరుస దాడులు కలకలం రేపుతున్నాయి. తొలి దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన ఓ భారతీయుడు మృతి చెందడంతో మృతుల సంఖ్య 13కు చేరింది. తాజాగా నిన్న జరిగిన మరో దాడిలోనూ ఒకరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. రెండు దాడుల్లోనూ వందల మంది గాయపడ్డారు. వరుస దాడులను భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది. సౌదీలోని భారతీయులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించింది.
సౌదీ అరేబియా రాజధాని రియాద్లోని కింగ్ ఖాలిద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంపై హౌతీ మిలిటెంట్ల వరుస దాడులు కలకలం రేపుతున్నాయి. అక్టోబర్ 10న జరిగిన తొలి దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన హైదరాబాద్కు చెందిన భారతీయుడు మృతి చెందడంతో మరణాల సంఖ్య 13కు చేరింది. తాజాగా అక్టోబర్ 11న జరిగిన మరో దాడిలోనూ ఒకరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనల్లో పలువురు గాయపడ్డారు. దాడులను భారత్ తీవ్రంగా ఖండించడంతోపాటు, సౌదీలోని భారతీయులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.
రియాద్ విమానాశ్రయంపై జరిగిన దాడిలో తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ మెహిదీపట్నానికి చెందిన ఐటీ నిపుణుడు మహమ్మద్ యూసుఫ్ అలీ (46) తీవ్రంగా గాయపడి చికిత్స పొందుతూ మరణించారు. ఉమ్రా యాత్ర కోసం కుటుంబంతో కలిసి సౌదీ అరేబియా వెళ్లిన ఆయన.. మదీనాకు వెళ్లేందుకు విమానాశ్రయంలో వేచి ఉన్న సమయంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఆయన ఇద్దరు కుమారులు కూడా గాయపడ్డారు. తొలి దాడిలో మొత్తం 11 మంది భారతీయులు గాయపడినట్లు సమాచారం.
ఐసీయూలో ముగ్గురు భారతీయులు
గాయపడిన భారతీయుల ఆరోగ్య పరిస్థితిని భారత రాయబార కార్యాలయం పర్యవేక్షిస్తోంది. ముగ్గురు భారతీయులు ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్నారని, వారి పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని ఎంబసీ వెల్లడించింది. మరో ఇద్దరు సాధారణ వార్డుల్లో చికిత్స పొందుతుండగా, మిగతావారు ఆసుపత్రుల నుంచి డిశ్చార్జి అయ్యారు. యూసుఫ్ మృతదేహాన్ని స్వదేశానికి తీసుకొచ్చేందుకు, బాధిత కుటుంబానికి సహాయం అందించేందుకు స్థానిక అధికారులతో ఎంబసీ సమన్వయం చేసుకుంటోంది. విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ కూడా యూసుఫ్ మృతిపై సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.
24 గంటల్లో రెండో దాడి
తొలి దాడి జరిగిన మరుసటి రోజే.. అక్టోబర్ 11న రియాద్ విమానాశ్రయంలోని టెర్మినల్-4పై మరోసారి దాడి జరిగింది. ఈ ఘటనలో ఒకరు మరణించగా, 11 మంది గాయపడినట్లు నివేదికలు వెల్లడించాయి. అదే రోజు సౌదీలోని కింగ్ ఫహద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంపైనా దాడి జరిగినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. వరుస దాడులతో విమానాశ్రయాలు, ఇతర పౌర మౌలిక సదుపాయాల భద్రతపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
దాడులను ఖండించిన భారత్
పౌరులు, పౌర మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులను భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది. సౌదీ అరేబియాలోని భారతీయులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, స్థానిక అధికారుల సూచనలు, హెచ్చరికలను పాటించాలని రాయబార కార్యాలయం కోరింది. అవసరమైనప్పుడు ఇళ్లలోనే ఉండాలని సూచించింది. వరుస దాడుల నేపథ్యంలో సౌదీ అరేబియాలో భద్రతా పరిస్థితులపై ఆందోళనలు కొనసాగుతున్నాయి.
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