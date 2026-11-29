అమెరికాలోని ఓహియో రాష్ట్రం టోలెడో నగరంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఓ భారీ సరకు రవాణా ట్రక్కు రెండు రహదారుల మధ్య వంతెనలపై ప్రమాదకరంగా వేలాడుతూ నిలిచిపోయింది. అదుపుతప్పి పక్కకు తిరిగిపోవడంతో ట్రక్కు కాంక్రీట్ అడ్డుగోడలపై ఆగిపోయింది. ఈ ఘటనలో డ్రైవర్ క్షేమంగా బయటపడ్డాడు. అతడికి ఎలాంటి గాయాలు కాలేదని అధికారులు తెలిపారు.
టోలెడోలోని ఇంటర్స్టేట్ 75 ఉత్తర దిశ మార్గంలో కొల్లింగ్వుడ్ బులేవార్డ్ సమీపంలో ట్రక్కు అదుపుతప్పింది. టోలెడో పోలీస్ శాఖ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. బుల్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎల్ఎల్సీకి చెందిన ఈ ట్రక్కును కరంవీర్ సింగ్ నడుపుతున్నారు. ప్రమాదం జరిగిన ప్రదేశానికి చేరుకున్న అత్యవసర సహాయక బృందాలకు ట్రక్కు ప్రధాన రహదారికి, కొల్లింగ్వుడ్ నిష్క్రమణ మార్గానికి మధ్య ఉన్న కాంక్రీట్ అడ్డుగోడలపై నిలిచిపోయి కనిపించింది.
ట్రక్కుకు అనుసంధానించిన సరకు రవాణా భాగం పక్కకు తిరగడంతో వాహనంలోని కొంత భాగం ప్రధాన రహదారికి, ఆంథోనీ వేన్ ట్రైల్కు వెళ్లే నిష్క్రమణ మార్గానికి మధ్య ఉన్న ఖాళీ ప్రదేశంలో వేలాడుతూ ఉండిపోయింది. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో ట్రక్కులో తపాలా ఉత్తరాలు, ఇతర పోస్టల్ సరకు ఉంది. ఢీకొన్న అనంతరం వాహనం నుంచి ఇంధనం కూడా లీక్ కావడం ప్రారంభమైంది. అయితే, అందులో ప్రమాదకర రసాయనాలు లేదా ఇతర హానికర పదార్థాలు లేవని సహాయక సిబ్బంది నిర్ధారించారు.
ఓహియో రవాణా శాఖకు చెందిన టోలెడో విభాగం ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించిన ఫొటోను సామాజిక మాధ్యమాల్లో పంచుకుంది. ప్రమాద స్థలంలో సహాయక చర్యలు చేపట్టిన సిబ్బంది వాహనాన్ని తొలగించి రహదారిని పూర్తిగా ఖాళీ చేశారు. ఆ సమయంలో రహదారిపై తడి పరిస్థితులు ఉండటం ప్రమాదానికి కారణమై ఉండవచ్చని స్థానిక అత్యవసర సేవల విభాగాలు భావిస్తున్నాయి. ప్రమాదంపై తదుపరి దర్యాప్తును టోలెడో పోలీస్ శాఖ పర్యవేక్షించనుంది. తడి రహదారులపై భారీ వాహనాలు అదుపు తప్పకుండా ఉండేందుకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై ఈ ఘటన మరోసారి దృష్టి సారించింది.
TOLEDO: A semi jackknifed on I-75 at the Anthony Wayne Trail on Thanksgiving Day. Fortunately, there were reportedly no injuries per media reports. https://t.co/mR7czJ4MGD
— Matt Bruning (@mbruning81) November 26, 2026