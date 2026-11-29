ఇజ్రాయెల్లో ప్రతిపాదిత జాతీయ ఐక్య ప్రభుత్వంలో తొలుత ప్రధాని పదవిని ప్రతిపక్ష నేత గాడి ఐసెన్కోట్కు అప్పగించేందుకు ప్రస్తుత ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు సిద్ధమయ్యారు. ప్రభుత్వంలో మొదట ప్రత్యామ్నాయ ప్రధానిగా (ఆల్టర్నేట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్) బాధ్యతలు చేపట్టేందుకు అంగీకరించారు. ఈ మేరకు సామాజిక మాధ్యమ వేదికగా తన ప్రతిపాదనను వెల్లడించారు.
ఇజ్రాయెల్లో అతిపెద్ద రాజకీయ పార్టీకి చెందిన నేతే ప్రభుత్వానికి నాయకత్వం వహించాలన్న సూత్రాన్ని పక్కనపెట్టేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు నెతన్యాహు తెలిపారు. ఆయన నేతృత్వంలోని లికుడ్ పార్టీకి.. ఐసెన్కోట్ నేతృత్వంలోని యషార్ పార్టీ కంటే సుమారు 2.5 లక్షల ఓట్లు ఎక్కువగా వచ్చాయి. అయినప్పటికీ దేశ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఈ ప్రతిపాదన చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
అక్టోబర్ 27న జరిగిన ఎన్నికల్లో ఏ రాజకీయ కూటమికీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన మెజారిటీ రాలేదు. దీంతో కొత్త ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే బాధ్యతను అధ్యక్షుడు ఐజాక్ హెర్జోగ్ గాడి ఐసెన్కోట్కు అప్పగించారు. డిసెంబర్ 6లోగా ఆయన ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంటుంది. అవసరమైతే మరో 14 రోజుల గడువు పొడిగింపు కోరే అవకాశం కూడా ఉంది.
ఐక్య ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై చర్చలను లికుడ్ పార్టీ ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆలస్యం చేస్తోందని ఐసెన్కోట్ ఆరోపించారు. ప్రతిపక్ష కూటమిలో విభేదాలు సృష్టించి, తిరిగి ఎన్నికలు జరిగేలా చేయడమే ఆ పార్టీ లక్ష్యమని విమర్శించారు. మరోవైపు, ఐక్య ప్రభుత్వంపై చర్చలు జరుపుతూనే ఐసెన్కోట్ అరబ్ పార్టీలతో కలిసి ప్రత్యామ్నాయ కూటమి ఏర్పాటుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని లికుడ్ పార్టీ ఆరోపించింది.
ఇద్దరు నేతల మధ్య ప్రధానమంత్రి పదవిని పంచుకునే ప్రతిపాదనతో ఇజ్రాయెల్లో రాజకీయ పరిణామాలు ఆసక్తికరంగా మారాయి. ఈ ప్రతిపాదన కార్యరూపం దాల్చుతుందా? ఐసెన్కోట్కు మెజారిటీ సాధ్యమవుతుందా? అన్నది డిసెంబర్ 6 గడువులోగా తేలనుంది.