 గల్ఫ్‌ దేశాల్లో వైఎస్సార్‌కు ఘన నివాళి | Grand Tribute To YS Rajashekar Reddy In Gulf Countries | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

గల్ఫ్‌ దేశాల్లో వైఎస్సార్‌కు ఘన నివాళి

Sep 4 2026 2:09 PM | Updated on Sep 4 2026 2:14 PM

Grand Tribute To YS Rajashekar Reddy In Gulf Countries

కువైట్‌లో వైఎస్సార్‌ చిత్రపటం వద్ద నివాళులు అర్పిస్తున్న వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులు

కడప: డారి దేశాలైన కువైట్, దుబాయ్, ఖతార్, బహరైన్, సౌదీ అరేబియా, జుబైల్, ఒమన్‌ (మస్కట్‌)లలో దివంగత సీఎం డా. వైఎస్‌ రాజశేఖర్‌రెడ్డి 17వ వర్థంతిని ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన చిత్రపటాలకు పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు.

ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రానికి వైఎస్సార్‌ చేసిన సేవలను కొనియాడారు. కువైట్‌లో వైఎస్సార్‌సీపీ కువైట్‌ కమిటీ కన్వీనర్‌ ముమ్మడి బాలిరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో మాలియా ప్రాంతంలో వైఎస్సార్‌ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. బాలిరెడ్డి మాట్లాడుతూ.. భూమి, ఆకాశం.. సూర్యచంద్రులు ఉన్నంత వరకు తెలుగు ప్రజల హృదయాల్లో వైఎస్‌ రాజశేఖర్‌రెడ్డి శాశ్వతంగా ఉంటారని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్‌సీపీ కువైట్‌ కమిటీ సభ్యులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

సౌదీఅరేబియాలోని జుబైల్‌లో వైఎస్సార్‌కు నివాళులు అర్పిస్తున్న వైఎస్సార్‌సీపీ అభిమానులు

దుబాయ్‌ (యూఏఈ)లోని సోనాపూర్‌లో గల్ఫ్‌ కో–కన్వీనర్‌ మహమ్మద్‌ జిలాన్‌ బాషా ఆధ్వర్యంలో ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త సుధాకర్‌రెడ్డి, ప్రసన్న సోమిరెడ్డిల సమక్షంలో వైఎస్సార్‌ చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించారు. ముస్లిం మైనార్టీలకు నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్లు అమలుచేసిన ఘనత వైఎస్సార్‌దేనని కొనియాడారు.

ఖతార్‌ దేశంలో పితాని శ్రీను విల్లాలో వైఎస్సార్‌ వర్థంతి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఖతార్‌ కన్వీనర్‌ జాఫర్‌ హుస్సేన్‌ గల్ఫ్‌ కో–కన్వీనర్‌ దొండపాటి శశికిరణ్‌ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్‌ చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులు 
అర్పించారు.  

ఇక బహరైన్‌లోని అంబేడ్కర్‌ క్లబ్‌లో వైఎస్సార్‌సీపీ కన్వీనర్‌ ఓర్సు నాగరాజు, బహరైన్‌ కమిటీ సభ్యుల ఆధ్వర్యంలో వైఎస్సార్‌ చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా నాగరాజు మాట్లాడుతూ.. పేద, బడుగు, బలహీన వర్గాల సంక్షేమం కోసం వైఎస్సార్‌ కృషిచేశారని తెలిపారు.

దుబాయ్‌లో వైఎస్సార్‌కు నివాళులు అర్పిస్తున్న వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులు 

సౌదీ అరేబియా (జుబైల్‌)లో కూడా వైఎస్సార్‌ వర్థంతిని ఘనంగా నిర్వహించారు. వైఎస్సార్‌సీపీ కన్వీనర్‌ షేక్‌ ఇలాహి నివాళులు అర్పించారు.

ఒమన్‌ (మస్కట్‌)లో వైఎస్సార్‌సీపీ కన్వీనర్‌ భాస్కర్‌.. ఒమన్‌ కమిటీ సభ్యుల ఆధ్వర్యంలో మహానేత వర్థంతిని నిర్వహించారు. వైఎస్సార్‌ చేసిన సంక్షేమ పథకాలను గుర్తుచేసుకున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కృష్ణాష్టమి సెలబ్రేషన్.. కిరణ్ అబ్బవరం కొడుకు ఇలా (ఫొటోలు
photo 2

సిప్లిగంజ్‌కు రాఖీ కట్టిన సింగర్ సమీరా.. ఫోటోలు
photo 3

పచ్చని కొండల్లో హీరోయిన్ రహస్య గోరఖ్ చిల్.. ఫోటోలు
photo 4

బంగారంలా మెరిసిపోతున్న అనుపమ పరమేశ్వరన్.. ఫోటోలు
photo 5

‘ఇరుముడి’ మూవీ రూ.200 కోట్ల కలెక్షన్స్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Kalpalatha Reddy Strong Warning to AP Police Overaction in Pedakakani 1
Video_icon

పోలీసుల ఓవర్ యాక్షన్.. కల్పలత రెడ్డి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
Chalasani Slams Chandrababu Over Steel Plant Issue 2
Video_icon

ఒళ్లు దగ్గర పెట్టుకోండి..! బాబుపై చలసాని సీరియస్
KSR Live Show On Konda Surekha Dismessed From Minister Post 3
Video_icon

కొండా సురేఖ దారెటు..!
BJP Chief Ramachandra Rao Makes Big Allegations Against Congress 4
Video_icon

ఇంకా ఎన్నెన్ని బయటపడతాయో? కొండా బర్తరఫ్ పై రామచంద్రరావు రియాక్షన్
Vundavalli Aruna Kumar Shocking Comments On Chandrababu Credit Chori 5
Video_icon

పోలవరం అంటే గుర్తొచ్చేది YSR... బాబు క్రెడిట్ చోరీపై ఉండవల్లి సెటైర్లు
Advertisement
 