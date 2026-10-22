 తాగునీటి సమస్య తలెత్తకుండా చర్యలు | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తాగునీటి సమస్య తలెత్తకుండా చర్యలు

Nov 4 2026 12:09 AM | Updated on Nov 4 2026 12:09 AM

నిర్మల్‌టౌన్‌: ఎల్‌నినో ప్రభావంతో రానున్న వేసవిలో నిర్మల్‌ పట్టణంలో తాగునీటి సమస్య తలెత్తకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపడుతున్నట్లు మున్సిపల్‌ వైస్‌ చైర్మన్‌ అప్పాల గణేశ్‌చక్రవర్తి తెలిపారు. పట్టణానికి తాగునీరు సరఫరా చేసే ఎస్సార్‌ఎస్పీ ప్రాజెక్టును అధికారులతో కలిసి మంగళవారం సందర్శించారు. నీటి నిల్వలను పరిశీలించారు. ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టులో ఉన్న నీటి నిల్వలు వేసవి అవసరాలకు సరిపోతాయని, ప్రజలకు తాగునీటి ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం లేదని తెలిపారు. అనుకోని పరిస్థితుల్లో నిల్వలు తగ్గినా ఎదుర్కొనేందుకు ప్రత్యామ్నాయ చర్యలపై అధికారులతో చర్చించినట్లు పేర్కొన్నారు. ప్రజలు నీటిని పొదుపుగా వినియోగించాలని, తాగునీటి పైపులైన్లలో లీకేజీలు గుర్తిస్తే వెంటనే మున్సిపల్‌ అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలని కోరారు. వేసవిలో నిరంతర నీటి సరఫరాకు అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ఆయన వెంట కౌన్సిలర్లు గోపు గోపి, పెండం శ్రీనివాస్‌, నాందేడపు చిన్ను, రఫీ, చెనిగరపు నరేశ్‌, జాకీ, శ్రీకాంత్‌ యాదవ్‌, డీఈ హరిభువణ్‌ ఉన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చీరలో మెరిసిపోతున్న రకుల్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

నిహారిక కొణిదెల ‘పాకెట్ రాకెట్స్’ టీజర్‌ లాంచ్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

ఈ నగరానికి ఏమైంది 2 సినిమా ట్రైలర్ లాంచ్ (ఫోటోలు)
photo 4

ప్రత్యేక పూజల్లో నయనతార (ఫోటోలు)
photo 5

లండన్‌లో ‘రామాయణ’ ప్రమోషన్స్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
YS Jagan Fires on Chandrababu 1
Video_icon

కంగ్రాట్యులేషన్స్ చంద్రబాబు & టీమ్! జగన్ సంచలన ట్వీట్
Election Chaos in Hindupur | Declaration Certificate Torn 2
Video_icon

బాలకృష్ణ అడ్డాలో అరాచకం డిక్లరేషన్ చింపేసి రెచ్చిపోయారు.. దీపిక సంచలన ఆరోపణలు
GVMC Elections: Father and Daughter Win Together on YSRCP Ticket in Vizag 3
Video_icon

Vizag: తండ్రీకూతుళ్ల ఘన విజయం GVMCలో YSRCP ప్రభంజనం
YSRCP Grand Victory In Nandikotkur Municipality Elections 4
Video_icon

నందికొట్కూరు మున్సిపాలిటీ YSRCP కైవసం

Ashutosh Ranka's Sensational Tweet 5
Video_icon

ఏపీ ఎన్నికల్లో రిగ్గింగ్.. అశుతోష్ రంక సంచలన ట్వీట్
Advertisement
 