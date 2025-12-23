 బిడ్డను చూపాలంటే రూ.30 లక్షలు ఇవ్వు | wife demanding money from husband | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బిడ్డను చూపాలంటే రూ.30 లక్షలు ఇవ్వు

Dec 23 2025 12:38 PM | Updated on Dec 23 2025 12:38 PM

wife demanding money from husband

భార్య వేధింపులు.. భర్త ఆత్మహత్య 

మైసూరు: భార్య వేధింపులతో జీవితం మీద విరక్తి చెందిన భర్త ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈ సంఘటన మైసూరు ఆలనహళ్లి ఠాణా పరిధిలో జరిగింది. వివరాలు.. జిల్లా టి. నరసిపుర తాలూకా నివాసి, ప్రైవేటు కంపెనీ ఇంజనీర్‌ ఉమేష్‌ (34), మైసూరులోని సిద్ధార్థ బరంగే నివాసి చన్నబసవేగౌడ కుమార్తె రమ్యను వివాహం చేసుకున్నాడు. ప్రారంభంలో బాగానే ఉన్న భార్యాభర్తలు తరువాత  తరచుగా గొడవ పడుతుండేవారని ఉమేష్‌ తండ్రి గురుమల్లెగౌడ తన ఫిర్యాదులో తెలిపాడు. 

గత 2 సంవత్సరాలుగా, ఉమేష్‌ తన చిన్నారి కూతురిని చూడలేక పోయాడు. భార్య బిడ్డను తీసుకుని పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. బిడ్డను చూడాలనుకుంటే డబ్బులు ఇవ్వాలని  ఆమె వేధించేది. ఇది తల్లిదండ్రులతో చెప్పుకుని బాధపడేవాడు. డిసెంబర్‌ 19న, భార్యకు వీడియో కాల్‌ చేసి, తన కూతురిని చూపించమని అడిగాడు. అయితే, రూ. 30 లక్షలు ఇవ్వాలని డిమాండ్‌చేసింది. దీంతో ఆవేదన చెందిన ఉమేష్‌ తన బాడుగ ఇంటిలో ఉరి వేసుకున్నాడు. భార్య రమ్య, అతని తల్లిదండ్రులపై చన్నబసవేగౌడపై అలనహళ్లి పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశాడు.     

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పూల డ్రస్‌లో మెరిసిపోతున్న సంయుక్త (ఫొటోలు)
photo 2

నిర్మాత బర్త్ డే.. బాలీవుడ్ అంతా ఇక్కడే కనిపించారు (ఫొటోలు)
photo 3

కూటమి పాలనలో పెన్షన్ల కోసం దివ్యాంగుల కష్టాలు (ఫొటోలు)
photo 4

'దండోరా' మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

క్రిస్మస్‌ కళ.. అందంగా ముస్తాబైన చర్చిలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Victims In Police Custody Who Filed Case On Gummadi Sandhya Rani PA 1
Video_icon

మంత్రి పీఏ పై కేసు పెట్టినందుకు బాధితులనే అరెస్ట్ చేసేందుకు కుట్ర
Cow Meat In TDP Leader Subrahmanya Gupta Cold Storage Case 2
Video_icon

గోడౌన్ లో గోమాంసం.. TDP నేతను తప్పించేందుకు బిగ్ ప్లాన్
Devotees Queue To Medaram Jatara 3
Video_icon

తెలంగాణ కుంభమేళా.. మేడారంకు క్యూ కట్టిన భక్తులు
Big Update On Ram Charan And Sukumar New Movie 4
Video_icon

రామ్ చరణ్, సుకుమార్ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్
YS Jagan Birthday Celebrations At Ireland 5
Video_icon

ఐర్లాండ్ లో వైఎస్ జగన్ పుట్టిన రోజు వేడుకలు
Advertisement
 