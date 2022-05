బెంగళూరు: కర్ణాటకలోని ఓ పాఠశాలకు చెందిన కొంతమంది బాలికలు రోడ్డుపై తగువులాడుకున్న వీడియో ఒకటి ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఓ విషయంపై రెండు వర్గాల విద్యార్థుల మధ్యం వాగ్వాదం చోటుచేసుకోగా.. కొద్ది సేపటికే ఈ చర్చ గొడవకు దారి తీసింది. దీంతో పాఠశాల ముందే ఓ వర్గానికి చెందిన బాలికల గుంపు మరొక గుంపుపై దాడికి పాల్పడ్డారు. ఇరువర్గాల అమ్మాయిలు ఒకరినొకరు జుట్టు పట్టుకొని లాక్కున్నారు.

గట్టిగా కేకలు వేస్తూ, కర్రలతో దాడిచేస్తూ, తన్నుకున్నారు. ఈ ఘర్షణలో కొంతమంది అబ్బాయిలు కూడా ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. గొడవ పడుతున్న బాలికలందరూ స్కూల్‌ యూనిఫాం ధరించి ఉన్నారు. వీరంతా బెంగుళూరులోని బిషప్ కాటన్ గర్ల్స్ కాలేజీకి చెందిన విద్యార్థులుగా తేలింది. అయితే ఏ విషయంలో ఇంతలా గొడవ పడ్డారనే విషయంపై సమాచారం లేదు. అంతేగాక ఈ సంఘటన ఎప్పుడు జరిగిందో కూడా తెలియరాలేదు. ఈ దృశ్యాలను అక్కడే ఉన్న కొంతమంది తన ఫోన్‌లలో రికార్డ్‌ చేశారు. దీంతో నెట్టింట్లో ఈ వీడియో మాత్రం తెగ హల్‌చల్‌ చేస్తోంది.

Y'all need to even if y'all haven't already 😭😭😭 pic.twitter.com/fBbJv9CXoc

— T.sh (@Taha_shah0) May 17, 2022