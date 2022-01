న్యూఢిల్లీ: భారత్‌లో కరోనా కేసులు మళ్లీ ఊపందుకున్నాయి. లక్షల్లో రోజువారీ కేసులు వెలుగు చూస్తున్నాయంటే పరిస్థితి ఎంత ఆందోళనకరంగా మారిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. కోవిడ్‌ ఉద్ధృతి పెరడగంతో రాష్ట్రాలన్నీ అలెర్ట్‌ అయ్యాయి. కోవిడ్‌ నిబంధనలను కఠినతరం చేశాయి. నైట్‌ కర్ఫ్యూ, వీకెండ్‌ లాక్‌డౌన్‌ దిశగా ఆంక్షలు విధిస్తున్నారు. దేశ రాజధాని ఢిల్లీ, మహారాష్ట్రలో కేసుల సంఖ్య మరింత దారుణంగా ఉంది. అయితే పాజిటివ్‌ కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఢిల్లీలో వారాంతపు కర్ఫ్యూ విధించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ కర్ఫ్యూ శుక్రవారం రాత్రి 10 గంటలకు ప్రారంభమై సోమవారం ఉదయం 5 గంటల వరకు అమల్లో ఉంటుంది.

Keeping #COVID19 in mind, Weekend Curfew shall be imposed in Delhi tomorrow onwards.

If you have any questions related to it, #DelhiPolice will answer them.

Please drop your queries in comments or tweet it us using #CurfewFAQ

