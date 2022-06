వైరల్‌.. వివాదం: ప్రతీ అంశం ‘సెన్సిటివ్‌’ అయిపోయిన ఈరోజుల్లో.. జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. లేకుంటే వివాదంగా మారి.. విమర్శలు ఎదుర్కొవాల్సి వస్తోంది. తాజాగా క్రియేటివిటీ పేరిట ఓ బాడీ స్ప్రే కంపెనీ రూపొందించిన యాడ్‌పై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.

భారత్‌కు చెందిన పర్‌ఫ్యూమ్‌, డియోడ్రంట్‌, స్ప్రే తయారీదారు కంపెనీ లేయర్స్‌.. తాజాగా రెండు యాడ్స్‌ను రూపొందించింది. ఈ రెండూ కూడా డబుల్‌ మీనింగ్‌ ఉద్దేశ్యంతో.. యువతులను అగౌరవపరిచేలా, పైగా అత్యాచార సంస్కృతిని పెంపొందించేలా ఉందనేది చాలామంది వాదన. షాపింగ్‌మాల్‌లో కొందరు స్నేహితులు-ఓ యువతి, గదిలో ఉన్న ఓ యువజంట‌- అతని స్నేహితుల మధ్య జరిగే సంభాషణల ఆధారంగా ఈ యాడ్స్‌ను రూపొందించారు.

ఈ రెండు యాడ్స్‌ మెయిన్‌ థీమ్‌ కూడా ‘షాట్‌’ను ప్రమోట్‌ చేసేదే!. అయితే ప్రమోషన్‌ సంగతి ఎలా ఉన్నా.. దీని వెనుక డర్టీ ఆలోచనతో ఉందంటూ మండిపడుతున్నారు చాలామంది. ఈ యాడ్స్‌పై మీరూ ఓ లుక్కేయండి.

Can't find the ad online but here it is, apparently being played during the match. I didn't see it till @hitchwriter showed it to me

Who are the people making these ads really? pic.twitter.com/zhXEaMqR3Q

— Permanently Exhausted Pigeon (@monikamanchanda) June 3, 2022