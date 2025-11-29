నవ్వు నాలుగు విధాలు : మీ పర్సనాలిటీని చెప్పేస్తుంది

మన భావాలను వ్యక్తం చేసే విధానం, ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్కరు ఒక్కోలా నవ్వడం కూడా మన స్వభావం, భవిష్యత్తు గురించి చాలా చెబుతుంది. మీరు ఏ విధంగా నవ్వుతారు? ఆ నవ్వును బట్టి మన స్వభావం, ఇతర లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయో మనస్తత్వవేత్తలు చెప్పిన విషయాలు.. సరదాగా..
ముఖంలో చిరునవ్వుతో ఉండేవారుఎప్పుడూ నవ్వుతూ, ముఖంలో చిన్న చిరునవ్వుతో ఉండే చాలా మందిని మీరు చూసి ఉంటారు. ఇలా ఎప్పుడూ నవ్వు ముఖంతో ఉండేవారు జీవితంలో చాలా పురోగతి సాధిస్తారు. వారు ఎప్పుడూ దేనిలోనూ లోటును అనుభవించరు. అదే సమయంలో వారు తమ కషితో ప్రతి రంగంలోనూ విజయం సాధిస్తారు. మంచి జీవితాన్ని గడుపుతారు.
పళ్లు కనిపించకుండా నవ్వేవారు
నవ్వినప్పుడు దంతాలు కనిపించని వ్యక్తులను చాలా మంచివారుగా భావిస్తారు. అలాంటి వ్యక్తులు మంచి వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉంటారు. వారి స్వభావం చాలా సరళంగా ఉంటుంది. ఈ వ్యక్తులు నమ్మదగినవారుగా ఉంటారు. ఎవరి నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయరు. ఎల్లప్పుడూ వారికి అండగా నిలుస్తారు. దంతాలు కనిపించకుండా నవ్వే వ్యక్తులు చాలా అదృష్టవంతులుగా కూడా పరిగణించబడతారు.
నవ్వేటప్పుడు కళ్లు మూసుకునేవారు
కళ్ళు మూసుకుని నవ్వే వ్యక్తి తన భావాలను ఎవరి ముందు బహిరంగంగా వ్యక్తపరచరని నమ్ముతారు. వీరు తమ మనస్సులో చాలా విషయాలను దాచుకుంటారు. సమస్య తలెత్తినా వారు విషయాన్ని లోపలే ఉంచుకుని సమస్యను ఒంటరిగా ఎదుర్కొంటారు. ఈ వ్యక్తులు తమదైన రీతిలో జీవితాన్ని గడపడానికి ఇష్టపడతారు.
నోరు తెరిచి నవ్వేవారు
నవ్వినప్పుడు దంతాలు కన్పించకుండా నోరు కొద్దిగా తెరిచి నవ్వే వారిని చాలా అదృష్టవంతులుగా భావిస్తారు. అలాంటి వారు తమ ఆనందాన్ని స్వేచ్ఛగా వ్యక్తం చేస్తారు. అదే సమయంలో వారు శాంతిని ఇష్టపడతారు. ఏ పరిస్థితిలోనైనా ఓపికగా ఉంటారు. అందుకే వారు క్లిష్ట పరిస్థితుల నుండి సులభంగా బయటపడతారు. జీవితంలో చాలా పురోగతి సాధిస్తారు.
బిగ్గరగా నవ్వే వారు
మీరు చాలా మంది బిగ్గరగా నవ్వడం చూసి ఉంటారు. బిగ్గరగా నవ్వే వారు ప్రపంచం గురించి పట్టించుకోరు. స్వేచ్ఛగా జీవించడానికి ఇష్టపడతారు. ఇతరులు వారిని అహంకారంగా భావించినప్పటికీ, వారు జీవితాన్ని ఉత్సాహంగా గడపడానికి ఇష్టపడతారు.అంతేకాదు, చాలా తెలివైనవారు, అందువల్ల, తమ పనిని చాలా సులభంగా పూర్తి చేస్తారు. అయితే బిగ్గరగా నవ్వే వారు జీవితంలో కష్టాలను, అడ్డంకులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుందని పెద్దలు చెబుతారు.
